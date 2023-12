Núñez ya se fue: ¿ahora el que lo seguirá será Leo Godoy?

En Estudiantes sigue activo el modo ventas por sobre las incorporaciones. Pese al nerviosismo lógico de sus hinchas, por ahora no está en proceso la alfombra roja para recibir nuevos jugadores sino que más bien está en funcionamiento la oficina de embarque para decir adiós.

El primero en salir fue Santiago Núñez, el central que ayer viajó rumbo a México para someterse a la revisión médica en Santos Laguna y luego comenzar a entrenarse en el club que está por comenzar en las primeras semanas de enero.

Los mexicanos abonarán la suma de 2 millones y medio de dólares limpios para Estudiantes, que vendió el 90 por ciento de la ficha y se quedó con el 10 restante, y todo quedará oficializado una vez que el joven defensor de 23 años supere la revisión médica y luego firme un contrato por 4 temporadas.

Días atrás se barajó la posibilidad que el destino de Godoy sea River y que incluso estaba Augusto Batalla (el arquero que quiere Estudiantes y cuyo pase pertenece al Millonario) arriba de la mesa. Desde la representación se descartó esta versión de plano.

Pese a ser uno de los mejores jugadores en su puesto en la última temporada y que haya crecido conforme pasaron los años, su cotización no parece modificarse de los 2 millones de dólares. Al menos las ofertas no fueron superadoras y las mejores son las que llegaron desde Brasil.

Corinthians es uno de los clubes que picó en punta. El Timao está buscando un lateral por derecha y el primero en la lista es Leonardo Godoy, a quien ya vio en acción en la última Copa Sudamericana. Fagner es el “4” titular pero a sus 34 años parece empezar a ser suplente y el Club busca mayor velocidad y proyección. Además hay otros dos clubes interesados en contratarlo pero no trascendieron los nombres.

El Pincha tiene el 50 por ciento de su ficha, mientras que la porción restante se la dividen Talleres (40%) y Rafaela (10%). En Estudiantes saben que no es un buen negocio pero hace dos mercados de pases que se le viene negando la salida y el compromiso es ahora en este receso.

En principio su lugar será ocupado por Eros Mancuso, que tiene vínculo renovado y dejó una muy buena imagen cuando le tocó reemplazarlo o cuando lo hizo en lugar de Gastón Benedetti en la banda contraria. No es igual en su juego pero tiene el crédito abierto de parte de Eduardo Domínguez. De todos modos buscaría un lateral y el primer anotado era Eric Meza, también pretendido por Argentinos Juniors.

¿MAURO MÉNDEZ CRUZA EL CHARCO?

En otro orden de cosas, también está latente la posibilidad que Mauro Méndez se vaya de Estudiantes para jugar a préstamo en Peñarol de Montevideo. Al menos ese fue el rumor de las primeras horas del día en las redes sociales.

Lo concreto es que no hay ni hubo un llamado oficial de parte del Carbonero. Fue desmentida cualquier tipo de operación más allá de ser un nombre que interesa por el muy buen paso del jugador cuando irrumpió en el fútbol profesional en Wanderes de Montevideo.

El jugador no asoma como la primera alternativa para Eduardo Domínguez pero que de todos modos lo tiene en cuenta y no dejaría que se vaya si en su lugar no llega otro jugador de similares características.

Si se va Leonardo Godoy el Pincha buscará un lateral derecho en su reemplazo

Méndez, por su parte, tiene en sus planes quedarse en el Pincha para jugar la temporada 2024 aquí, en las muchas competencias que se vienen por delante. El Club invirtió casi 1,8 millones de dólares por su ficha y tampoco lo dejaría ir sin un ingreso mediante.

LUEGO, LAS INCORPORACIONES

La dirigencia tiene planificado que, una vez que se cierren estas salidas, apuntará a los refuerzos del plantel: un arquero, un lateral derecho, un mediapunta y un delantero.

Para ocupar el lugar vacante por Mariano Andújar suenan Augusto Batalla (hoy en San Lorenzo), Esteban Andrada (Monterrey) y Marcelo Barovero (Banfield). Con menos chances Facundo Altamirano (San Lorenzo) y Facundo Cambeses (Banfield).

En los puestos ofensivos están apuntados Matías Pellegrini y Javier Correa. Ambos llegarían con el pase en su poder y el de Magdalena tiene muchas más chances, porque puede hacer la banda izquierda y ya conoce el club.

La frutilla del postre sería Enzo Pérez para la mitad de la cancha, pero sólo él podrá resolver su futuro y no será de inmediato.