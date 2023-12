La intervención de los árboles, un peligro real y sin una pena efectiva

Los rastros de la pandemia aún se pueden observar en las calles de la Ciudad y la Región. Es que, ante tal suceso, hubo que modificar algunas estructuras para adaptar los sitios de convergencia pública. Por caso, los bares y restós pudieron aprovechar el espacio público con la instalación de mesas, sillas, decks, escaparates sobre las calles y demás extensiones con tal de respetar el distanciamiento social. Ahora, ya pasada la emergencia del Covid-19, hay locales que ocupan las veredas y mantienen la intervención del arbolado público.

Ante esto, desde una organización no gubernamental (ONG) de La Plata surgió una demanda con tal en la que se reclama por la quita de estas estructuras (generalmente de madera) ya que tienen un efecto negativo en el ecosistema. En efecto, algunos comercios del Centro usufructúan estos lugares como asientos de espera o para consumo al estilo parador.

Como respuesta a esta problemática, desde el Foro en Defensa del Árbol comunicaron: “Queremos alertar y generar conciencia acerca del daño que esto provoca sobre los ejemplares, ya que, fundamentalmente, se entorpece el normal riego y se los expone a sufrir lo que se denomina estrés hídrico con los riesgos que esto implica: por un lado el deterioro progresivo hasta la muerte del ejemplar y su pérdida irreparable, y por otro lado, el riesgo de caída con los daños potenciales sobre bienes y transeúntes”.

Esta denuncia apunta a “los decks sobre veredas y franjas de la calzada, la confección de ‘bancos y barras’ alrededor de los árboles ocupando y obstruyendo la plantera correspondiente, y utilizando troncos y ramas a modo de sostén de luces o carteles, infringiendo claramente el artículo 3 de la Ley 12.276 de Arbolado Público de la Provincia de Buenos Aires y Ordenanza municipal 9.880”.

Tal como se aprecia en las imágenes, en la demanda adjuntaron algunas de las esquinas y cuadras donde este panorama puede observarse. La esquina de 3 y 51; sobre 54, entre 5 y 6; en 7, 42 y 43; y 4 entre 58 y 59... Son solo algunos puntos donde se apoyan desde el Foro en Defensa del Árbol para fundamentar esta denuncia.

En la carta firmada por la dra. ra Vanessa Yanivello, integrante de la ONG en cuestión, remarcaron: “Debemos recordar, que el arbolado público no es propiedad del frentista, ya sea una casa particular o un comercio, y éste no puede disponer del mismo a su voluntad”.

En la cuadra de calle 54 entre 5 y 6 / Foro en Defensa del Árbol

UN ROL SINGULAR Y DESATENDIDO

La Plata es una de las ciudades más reconocidas no solo por su diseño urbanístico vanguardista, sino también por la integración de la ciudad al espacio natural donde se emplaza y los pulmones que contiene (plazas, parques y el Bosque). En ese marco, el papel del arbolado público es fundamental para “absorber” el dióxido de carbono, justo cuando las emanaciones de CO2 son parte de la agenda ambiental mundial.

“Estamos atravesando un contexto inédito de cambio climático por lo que debemos extremar los cuidados sobre los árboles de nuestra Ciudad, ya que ellos son una herramienta fundamental para hacer frente a este desafío, proporcionándonos innumerables beneficios”, añadieron en el comunicado del Foro en Defensa del Árbol.

Los árboles “producen el oxígeno que respiramos, purifican el aire ya que sus hojas absorben gases, partículas tóxicas y cancerígenas funcionando como un filtro natural, su follaje frondoso actúa como aislante acústico y amortigua las radiaciones nocivas disminuyendo nuestra exposición a las mismas, nos dan sombra bajando la temperatura sustancialmente, actúan como corredores de biodiversidad para especies de aves e insectos polinizadores, nos dan bienestar psíquico y emocional, entre otros beneficios”, concluyeron desde la ONG.