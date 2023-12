Estudiantes vs Defensa y Justicia.- Miércoles 13 en Lanús, la final de Copa Argentina: crece la bronca por la demora de la confirmación

A dónde y cuándo se jugará la final de la Copa Argentina entre Estudiantes y Defensa y Justicia desvela a muchos hinchas del Pincha. Si bien los rumores apuntan a que será el próximo miércoles 13 de diciembre en la cancha de Lanús, tal como viene informando EL DIA, la definición y anuncio oficial por parte de la organización se hace esperar. E incluso al Granate ni siquiera lo habrían notificado de que podría ser la sede.

Desde el entorno del plantel albirrojo están confiados en que ese sería el día y el escenario en que se disputará el choque que definirá al campeón, pero no descartan una "sorpresa" y que finalmente aparezca una plaza que quiera llevar el partido a su provincia. Por lo pronto, si bien se esperaba que hoy hubiera alguna novedad al respecto, trascendió que recién mañana habría una reunión clave y luego se daría a conocer.

En que hay dos urgencias además de la preparación de los plateles. Una de ellas es la venta de entradas y la otra el traslado de los hinchas.

Lo cierto es que el titular de Aprevide, Eduardo Aparicio, confirmó en las últimas horas que “estamos trabajando para que el hincha juegue cerca de su casa" y aclaró que "hay una decisión política. Se va a jugar en la Provincia de Buenos Aires. Solo falta saber la fecha”. Luego sostuvo que "la cancha más o menos la tenemos", mientras que adelantó que "hace poco se jugó un partido. Es en Lanús". Por otro lado afirmó que "estamos trabajando con ellos para mejorar algunas cosas del Estadio”.

Ante la consulta de este diario, voceros del ente bonaerense de Seguridad manifestaron que "Copa Argentina debe proponer el estadio y aún no propusieron nada".

Bronca en las redes sociales

En las redes sociales por estas horas crecen los mensajes de bronca por no saber cuándo jugará el Pincha. Y muchos apuntan a la desorganización de la Copa Argentina.

"@Copa_Argentina que esperan?", expresaron en X (ex Twitter) esta mañana, mientras que de forma irónica otro usuario escribió: "A Nadie le importa cuando se va a jugar la final de tu copa @Copa_Argentina, no publiques ni día, ni horario, ni ubicación, no nos interesa".

"Pasaron ya 10 días que se saben los finalistas de la copa argentina y no dan noticias. Nunca vi algo igual", "@Copa_Argentina podes publicar cuando es la final que en caso que sea en el interior tengo que pagar el pasaje con tiempo", "Buen dia @Copa_Argentina alguna novedad algo que nos quieran contar x casualidad?" y "realmente no puede ser tan difícil definir lugar o por lo menos DÍA Y HORA de una final. Hagan algo @Copa_Argentina", es apenas una selección de lo que los tuiteros expresan desde sus cuentas.

El regreso del plantel de Estudiantes al trabajo

Por lo pronto, luego de un fin de semana de descanso, el plantel de Estudiantes vuelve a las tareas hoy por la tarde en el Country Club de City Bell. Y pensando que la final será seguramente el 13 de diciembre, a la espera de la confirmación oficial.

A partir de las 16, los dirigidos por Eduardo Domínguez llevarán adelante el primer entrenamiento de una nueva semana. Con vistas al choque frente al Halcón el cuerpo técnico probará a Santiago Ascacibar, quien se espera que hoy comience a entrenar con el resto de sus compañeros apuntando a la chance del regreso en la definición de la Copa Argentina.

El Rusito no ve acción desde el encuentro con Sarmiento de Junín en UNO del 23 de octubre pasado, producto de aquella ruptura parcial de ligamento lateral externo de la rodilla derecha.

No obstante, desde hace varios días viene mostrando una considerable evolución, con pasadas de velocidad y ejercicios con pelota que indican que ya podría ser reevaluado por el cuerpo técnico de cara al encuentro con Defensa.

Además del volante, Domínguez también sumó en las últimas jornadas al extremo chileno Javier Altamirano, quien no ve minutos de fútbol formal desde el clásico platense ante Gimnasia por la fecha 7 de la pasada Copa de la Liga, disputado el ya lejano 1º de octubre pasado.

De esta manera, el entrenador de Estudiantes suma variantes para lo que viene siendo la preparación del equipo en City Bell a la espera del cruce con los dirigidos por Julio Vaccari, donde el Pincha se jugará no sólo el título de la Copa Argentina, sino también el boleto directo a la próxima Copa Libertadores de América.

En cuestión de días, si es que así lo termina de confirmar la organización del torneo por el que el espera el albirrojo, el León se juega mucho. No sólo el cierre del 2023, sino también lo que será el entrante 2024, para el cual deberá atender el mercado de pases por las posibles ventas que tendrá el primer equipo.