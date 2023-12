Madelón se reúne para acordar su continuidad y el futuro del plantel

Luego de haber cumplido el objetivo de la permanencia, Leonardo Madelón se reunirá en los próximos días para acordar la continuidad al mando del primer equipo de Gimnasia. El entrenador ponderará entre los temas a charlar con la dirigencia el de los refuerzos y la continuidad de los contratos que vencen a fin de mes.

Además, en la charla que mantendrán los dirigentes con el cuerpo técnico, se acordará el lugar de la preparación del equipo de cara a la temporada 2024 y la salida a préstamo de varios juveniles. Se espera que la ciudad elegida sea Mar del Plata, la última vez que Gimnasia salió de Estancia Chica fue en el verano de 2022, cuando la delegación albiazul estuvo concentrada en el Hotel Provincial bajo las órdenes de Néstor "Pipo" Gorosito.

En los próximos días se definirán las situaciones de algunos jugadores con mucha actividad en la temporada, como Cristian Tarragona, Nicolás Colazo, Germán Guiffrey y Agustín Bolívar. Otro caso similar es el de Nelson Insfrán -su contrato culmina el 31 de diciembre- y el ofrecimiento de renovación llega con el agradecimiento por el partido ante Colón. En caso de que el arquero oriundo de Formosa acepte, es evidente que Tomás Durso deberá salir del Lobo en 2024.

Nelson Insfrán, tras lograr la permanencia de Gimnasia: “Tuve a mi viejo y al Gauchito al lado”

Cada regreso a Clorinda es un cable a tierra para Nelson Federico Insfrán. La casa del barrio El Porteño Norte quedó atrás hace muchos años, cuando se despidió de su familia y armó el bolsito, porque el destino estaba en Gimnasia. Pasaron ya 14 años (media vida) desde que el pibe dejó todo atrás del sueño de convertirse en jugador profesional.

El “Mono” Insfrán no es un arquero alto. Arquero sobrio y con personalidad, con 1,79 m. basó su juego en la potencia de piernas, esa que le permitió despegar desde abajo para meter el guantazo salvador ante el remate de Delgado que significó la salvación tripera en el Coloso del Parque Independencia.

“Fue el partido más importante que me tocó jugar. No fue fácil, pero estaba tranquilo, convencido de que las cosas iban a salir bien. Yo hablaba con mi señora y le decía ‘quedate tranquila que va a estar todo bien, vamos a estar todos festejando’. Eso me llena de emoción. Nos quedamos en primera gracias al grupo y al trabajo del día a día”, expresó el arquero formoseño, aún emocionado tras su inolvidable actuación, especialmente en el final del partido ante los disparos de Wanchope Ábila y el mencionado Delgado.