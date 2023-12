Lionel Messi, atleta del año, según la revista TIME

Lionel Messi sigue sumando elogios y reconocimientos. Ahora fue la prestigiosa revista TIME la que lo eligió como el atleta del año y fue tapa de la última edición.

El astro argentino, a sus 36 años, pasó a formar parte del Inter Miami dejando atrás al poderoso Paris Saint Germain, lo que significó un rotundo cambio en su carrera tras consagrarse campeón del mundo en Qatar 2022. Así fue que tras brillar durante varios años en el Barcelona recaló en Francia, donde por momentos no la pasó bien, por lo que optó seguir jugando en la Major League Soccer de los Estados Unidos y así generó una revolución en cada estadio que pisó.

En la publicación estadounidense La Pulga confesó que “afortunadamente tenía varias opciones sobre la mesa que eran interesantes, y tuve que analizarlas y pensar, incluso sopesarlas con mi familia, antes de tomar la decisión final de venir a Miami. Mi primera opción era volver a Barcelona, pero no fue posible. Traté de regresar y no sucedió. También es cierto que después estuve pensando mucho en ir a la liga saudí, donde conozco el país y han creado una competición muy potente que puede convertirse en una liga importante en un futuro próximo. Como embajador de turismo del país fue un destino que me atrajo, sobre todo porque he disfrutado de todo lo que he visitado, por cómo está creciendo el fútbol en el país y por el esfuerzo que están poniendo en crear una competición de primer nivel”. Y más tarde agregó que “era Arabia Saudita o la MLS, y ambas opciones me parecieron muy interesantes”.

La revista TIME, en su artículo, explicó: “A los 36 años, dos décadas después de su incomparable carrera, Messi proporcionó un estímulo singular al fútbol en Estados Unidos. La asistencia, los precios de las entradas, las ventas de mercancías y la audiencia se dispararon. Sus juegos adquirieron la sensación de un renacimiento religioso. Después de que Messi anotara un gol contra los New York Red Bulls en agosto, el rapero Fat Joe publicó en Instagram un vídeo de él mismo, casi llorando, gritando ‘¡Messi! ¡Messi! ¡Messi!’”

Sobre la llegada del argentino a Estadios Unidos la publicación analizó: “Seguramente esto atraerá aún más fanáticos. Pero Messi es un acelerador. Con el atleta más venerado e influyente del planeta jugando en Miami durante al menos los siguientes dos años, todavía desempeñándose en la cima de su juego, ganó otro Balón de Oro como jugador mundial del año, su octavo, a finales de Octubre: Estados Unidos es ahora una nación futbolera. Una nación futbolística”.