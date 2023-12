Quejas por los pastizales altos que no se cortan “hace un mes”

Los vecinos de Avenida 52 y 133 denunciaron que “hace más de un mes que no nos cortan el pasto, ya es inaguantable”, y que, del lado de los talleres, “se formó un peligroso pastizal”. “Pasás caminando por ahí y no sabés con lo que te podés encontrar. Bichos, pozos. No se ve nada por la altura que tienen los pastos”, aseguró una vecina. Los frentistas se quejan de que luego de las elecciones “nadie hizo nada” y esperan que el inconveniente se solucione a la brevedad.