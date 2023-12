46 días sin luz ni comida: el calvario de una rehén argentina

“Yo soy Ofelia Roitman, fui secuestrada. Estuve 53 días, de los cuales 46 estuve en una casa sola, casi sin luz, casi sin comida. Fueron días muy hondos y muy difíciles, con mucho, mucho temor”, comienza el conmovedor testimonio de esta argentina de 77 años que estuvo cautiva en poder del grupo terrorista islámico Hamás.

En el marco de un nuevo reclamo para exigir la liberación de los más de 130 rehenes que aún permanecen secuestrados por la milicia islamista, Ofelia Feler de Roitman, quien tomó un mayor reconocimiento público por la destacada campaña que realizó -y que todavía lleva adelante- el relator de fútbol Hernán Feler, su sobrino, para concretar su rescate, contó detalles de la pesadilla que vivió durante casi dos meses en la Franja de Gaza. Durante su desgarradora exposición en un video de Instagram, reveló el calvario al que fue sometida por sus captores hasta el 28 de noviembre pasado, día en el que finalmente fue liberada.

“A la llegada, hace tres días, estando con mi familia, que la añoré muchísimo, me comentaron que vos Hernán, sobrino mío, hiciste un trabajo muy lindo. Te agradezco mucho nuevamente. Y gracias al pueblo argentino que me conoció, no hubiese querido que me conozcan de esta manera, pero saben que soy Ofelia Roitman y que soy argentina”, expresó emocionada.

Antes de cerrar su mensaje y al borde de las lágrimas, la tía de Hernán Feler volvió a pedir por la liberación de los rehenes que continúan en manos del grupo Hamas: “Todavía quedan 140 personas de la misma manera que la mía. Les pido un favor: sigan luchando para que esas personas puedan salir. Se lo merecen y están pasando momentos muy, muy difíciles”.

El sábado 7 de octubre la vida de los Feler- Roitman dio un giro de 180 grados de un momento a otro. Ofelia, que llegó al kibutz Nir Oz en 1985, fue capturada por Hamás y llevada a Gaza tras el brutal ataque del grupo terrorista en suelo israelí. Cuando esto ocurrió, su esposo Héctor estaba en el hospital debido a una operación de cadera.

Al iniciarse los bombardeos, Ofelia estaba en su casa. A través de WhatsApp, la mujer le contó a sus hijos sobre la situación que ya había vivido en otras oportunidades. Lo que no imaginaba es que esta vez la historia iba a ser diferente y no iba a concluir con el cese de bombardeos.

Alrededor de las 6 de la mañana, Ofelia se resguardó en el refugio y en uno de los mensajes que le envió a su hijo, contó que escuchaba voces de personas que se acercaban y “movimientos extraños afuera”. “Evidentemente eran los terroristas que habían invadido el kibutz donde vive ella”, señaló Feler cuando apenas había sucedido todo.

Ante la recomendación de su hijo de que pusiera el celular en vibrador, de que solamente mandara mensajes escritos y no de voz, Ofelia no contestó. Y tras enviarle otro mensaje, este nunca llegó. “Quedó con una tilde sola”, describió su sobrino, haciendo referencia a la confirmación de que el mensaje fue enviado con éxito, pero la segunda tilde que indica que fue entregado nunca apareció en el WhatsApp. “Seguramente fue el momento en que entraron los terroristas y se la llevaron. Desde el sábado a la mañana no se sabe nada de ella”, aseguró Feler muy angustiado, el 10 de octubre pasado.

El 28 de noviembre, en medio de la tregua entre Israel y Hamás para intercambiar rehenes por presos palestinos, Ofelia recobró su libertad. Según contó su sobrino Hernán, Ofelia es la hermana mayor de su papá. “Para mi mamá es como su hermana adoptiva. Queríamos verla caminar, sonreír (...). Estamos juntos como siempre nos educaron en las buenas y en las no tan buenas. Esta fue muy mala. Pero bueno, hoy terminó”, concluyó. Tras la liberación de la mujer, también habló Damián, su hijo. “Es imposible describir lo que pasó por nuestra mente cuando vimos las primeras fotos. Estamos muy emocionados y felices”, sostuvo en diálogo con un canal israelí.