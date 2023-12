Amenazas, denuncia y muerte: la tortuosa trama del femicidio de Morena

Pasan las horas y el desconsuelo cada vez es más profundo. El brutal asesinato de la adolescente de tan solo 15 años, Jazmín Morena D’Alessandro, ha causado enorme conmoción no solo entre sus familiares y amigos, sino que ha generado un gran impacto en la sociedad por la oscura trama y el desenlace fatal que enluta una vez más a la ciudad de La Plata. Tal como informó EL DIA en exclusiva en su edición de ayer, Morena fue golpeada y luego arrojada al vacío desde un edificio abandonado de 44 y 24 presuntamente por su ex pareja, Daniel Sasiain, de 24 años.

De acuerdo a la información recabada por este diario, Morena y Daniel era una relación “prohibida” y que con el paso de los meses se fue tornando violenta. En este contexto, durante la noche del último miércoles, una supuesta discusión entre ambos terminó en un salvaje femicidio. Sasiain tras presuntamente agredirla físicamente en reclamo de una supuesta infidelidad, la arrojó del quinto piso de un edificio en construcción abandonado, donde suelen reunirse chicos en situación de calle, según confirmaron vecinos de la zona y fuentes policiales a este diario.

El impacto de Morena al vacío fue letal. La alerta del hecho llegó a las 21:40 del miércoles. En el lugar, un grupo de cuatro menores de edad fue testigo de la secuencia previa al crimen, lo que le relataron a los policías que llegaron a la escena y que rápidamente notaron el cuerpo de la adolescente, ya sin vida, tras las chapas del frente del inmueble abandonado. Poco después, una ambulancia de Defensa Civil constató el fallecimiento.

Sasiain, nueve años mayor que Morena, fue detenido a metros del edificio, donde intentaba pasar desapercibido. Incluso, dio información falsa sobre su identidad. Sin embargo, lo arrestaron y lo llevaron a una celda.

Su indagatoria se aguarda en las próximas horas. En la investigación del hecho interviene la Unidad Funcional de Instrucción 2 de La Plata, a cargo de la fiscal Betina Lacki, que ayer durante la tarde recibió los resultados de la autopsia practicada al cuerpo de la adolescente.

Qué dice la Autopsia

El cuerpo de Morena D’Alessandro fue peritado por médicos de Policía Científica y se confirmó las causas de su deceso. “La causal de su muerte fue por traumatismo craneoencefálico”, explicó una fuente oficial a EL DIA.

En este sentido la misma fuente explicó que las lesiones en la cabeza de Morena “son compatibles con una caída desde altura”. Esto le provocó “la ruptura de los vasos sanguíneos del cerebro y de manera e inmediata se produjo su muerte”, detalló. El informe ya fue girado a la fiscalía 2 de La Plata a cargo de Betina Lacki.

Según revelaron voceros de la causa, con este informe pericial que esclareció que la víctima de femicidio falleció a causa de la caída, la fiscal ya pidió la detención del sospechoso, que fue trasladado es noche a la seccional por agentes de la comisaría cuarta de La Plata.

Golpes, amenazas y denuncias

Eran las 21.30 del miércoles y el cielo se venía abajo por la lluvia en la Ciudad. Fue en ese momento que la abuela de Morena D’Alessandro, de nombre Miriam y de 66 años, recibió un llamado de Daniel Sasiain y le manifestó: “Morena está en 44 entre 23 y 24, yo no tengo nada que ver, estaba mareada y se cayó del primer piso. Morena murió”. Esas fueron las palabras del ahora detenido y acusado del femicidio.

“Vos la mataste hijo de p...”, fue la respuesta de la abuela que, según contó, no le creyó nada. En medio del angustiante llamado, Miriam salió en busca de otros familiares y se dirigió al lugar en el que finalmente Morena fue asesinada.

Según pudo saber EL DIA en exclusiva, la respuesta de la mujer al principal acusado del crimen, no fue casualidad: de acuerdo a su relato ante las autoridades policiales, Miriam, la abuela, contó que era una “relación tóxica y prohibida” en donde ya se habían registrado episodios de violencia por parte de Daniel a su nieta de 15 años.

“La relación de noviazgo entre ambos fue de aproximadamente de hace ocho meses. Era una relación tóxica, y que hace un mes aproximadamente lo eché de mi casa por pegarle a mi nieta”, reveló la abuela en lo que es un testimonio clave en el avance de la investigación. Claro, según su aporte ya existía violencia de género. “Morena le tenía miedo y la tenía amenazada, que él insistía en continuar con esa relación”, dijo la mujer angustiada.

Otra de las graves acusaciones de la familiar de Morena es que Daniel Sasiain “también robaba y se drogaba”. “La mamá de Morena realizó dos denuncias en la comisaría Tercera cuando Daniel la amenazó a su hija”, sentenció. Cabe remarcar que la víctima, según informaron, se encontraba viviendo en la casa de su abuela hace cuatro años.

“Golpeó fuerte en las chapas”

En el marco de la investigación que impulsó la Fiscal Betina Lacki de la UFI N°2, se sumaron otras voces que aportaron datos reveladores del femicidio. Según confiaron fuentes a este diario, prestaron declaración ante las autoridades las madres de los menores que fueron hallados en la escena del crimen.

Según informaron, los otros adolescentes que estaban en el edificio eran “amigos de Pilin” (así lo apodan a Daniel Sasiain), y fueron testigos de la discusión y “el golpe fuerte que se escuchó contra las chapas”. Una de las progenitoras de los menores reconoció conocer al acusado, y confesó que Morena le había contado que “una vez (Daniel) la había ahorcado y que normalmente la golpeaba”.

Tras los testimonios aportados y el avance de la pesquisa, la Fiscal entendió que la víctima del femicidio se encontraba “sumida en un contexto de violencia de género”, no resultando ser el último caso un hecho aislado, ya que de las investigaciones previas desprende que han existido episodios violentos. De esta forma Daniel Sasiain quedó imputado por el delito de “Homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género”.

El relato de los vecinos

Tras el trágico desenlace, habitantes de la zona de 44 y 24 hasta ayer se mostraron conmocionados por lo sucedido. Una vecina, que vive junto al edificio que por el momento se encuentra con obras paralizadas (desde hace tiempo), relató a este diario que “a las 10 de la noche se escucharon un par de voces y un golpe muy fuerte junto a un ruido de las chapas, con muchas chicas gritando, menores de edad, que decían que había un accidente, que la habían empujado”, contó.

Entre otros puntos, la vecina dejó en claro que los gritos, las habituales visitas y a su vez, los destrozos, “pasan seguido”: “Siempre hay quilombo acá en la 44 y yo no quería salir. Nadie se hizo cargo del peligro de esa obra que está parada. Esta todo muy abandonado, las escaleras están detonadas, las chapas están todas caídas y se han hecho muchas denuncias. Se han escuchado muchos gritos”.

En esta misma línea relató: “Yo ni me atiné a salir. Yo salí a la hora y ya quedaban solo un par de patrulleros. No quise salir porque la verdad es que me pone mal la situación. Nosotros con mi abuela hemos desvivido llamando a la policía, tratando de arreglar nosotros el agujero que hay acá en la obra. Es un desgaste muy grande. Era obvio que algo iba a suceder. Lo único que pensaba es que alguien se iba a tirar por ahí, que se iban a suicidar porque eso es muy alto y hay un agujero muy profundo”.

En relación a si conocía a los jóvenes, fue contundente: “Yo no los conozco (a los chicos). Vivo acá de toda mi vida. Siempre entraron menores de edad (a la obra abandonada), nunca había nadie tomando mate. Es algo que vienen a romper todo, a tirar cosas. Se escucha en todo el barrio. Los fines de semana se escuchan gritos toda la noche”. Asimismo reclamó por “medidas urgentes” en el edificio abandonado.

