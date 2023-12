“Sabemos que no alcanzamos los objetivos”, dijo Alberto Fernández

En un mensaje grabado de 32 minutos y a dos días de traspasarle la banda presidencial a Javier Milei, Alberto Fernández se despidió ayer por cadena nacional y reconoció que su Gobierno “no alcanzó los objetivos” que se había propuesto.

“Sabemos que no alcanzamos los objetivos que nos propusimos en el fortalecimiento del ingreso, la lucha contra la inflación y la disminución de la pobreza, porque las circunstancias y el contexto no nos acompañaron y también porque deberíamos haberlo hecho mejor o diferente”, señaló.

Fernández hijo un balance de su gestión, realizó algunas autocríticas y defendió la herencia que deja su gobierno con una recomendación a su sucesor. “No es razonable pensar en un ajuste”, dijo deslizando un pedido a Javier Milei que prepara una fuerte reducción del gasto público.

Luego hizo hincapié en las dificultades que enfrentó su Gobierno en estos cuatro años -con énfasis en la pandemia, la guerra de Rusia y Ucrania y la sequía- y detalló la situación económica del país que le dejará el líder libertario.

“El año entrante ingresarán, producto de nuestras exportaciones agrícolas y ganaderas, de nuestras exportaciones de gas y de litio, alrededor de 35.000 millones de dólares. Además, gracias al gasoducto que construimos, dejaremos de gastar 5.000 millones de dólares para importar gas licuado. De aquí hasta el 2030 las estimaciones marcan que las exportaciones sumadas de bienes y servicios crecerán el 80%”, dijo el mandatario saliente.

“Con semejante escenario no es razonable pensar en un ajuste que detenga nuestra producción y restrinja el empleo y el consumo que tanto nos ha costado recuperar. Debemos cuidar que bajo el argumento de querer resolver el problema fiscal, no se vulneren los derechos de los que trabajan ni se frustren las aspiraciones de los que invierten y producen”, advirtió en un claro mensaje a Milei.

DEFENSA

En ese contexto, Fernández hizo una defensa de las empresas estatales, en medio del anuncio de posibles privatizaciones por parte de la administración libertaria.

En su última cadena nacional antes de dejar el poder, Fernández destacó a Aerolíneas Argentinas y sostuvo que “termina con un balance positivo de 32 millones de dólares y sin necesidad de haber ejecutado un solo peso del presupuesto asignado por parte del Estado”.

A la vez, destacó que “YPF cuenta con ganancias que alcanzaron los 926 millones de dólares y una producción de petróleo que promedió los 237 mil barriles diarios”.

“Una marca de nuestra identidad nacional, pero sobre todo es una pieza clave en la matriz productiva y en nuestra soberanía energética”, resaltó el jefe de Estado saliente.

A través de un mensaje grabado en Casa Rosada, Fernández también se refirió a ARSAT y dijo que “volvió a demostrar su importancia en el mundo actual generando un incremento en sus ingresos del 823% durante nuestra gestión, garantizado el acceso al servicio de las telecomunicaciones en todo el país”.

“AYSA construyó 4.000 km de redes, incluyó a un millón y medio de vecinos en redes de agua potable y otros tantos en redes de cloacas”, agregó el Presidente.

El mandatario se refirió además al particular contexto político del país y se lamentó por no haber podido cerrar la grieta. “En este particular momento del mundo donde los discursos de odio y la confrontación degradan cualquier debate, deshumanizan la convivencia y espiralizan la violencia y la incertidumbre, quienes ocupamos lugares públicos tenemos la obligación de estar serenos y recuperar el diálogo. Si de algo me reprocho es de no haber sido capaz de haber terminado con la grieta que nos separa y nos enfrenta. He aprendido que para cerrar la grieta no hace falta someter al otro, no se trata de ver quién impone su relato. Lo que hace falta es caminar junto al otro, aprender a profundizar los acuerdos y minimizar las diferencias”, sostuvo.

AGRADECIMIENTO

Su mensaje concluyó con agradecimientos a su equipo político y una mención especial a Cristina y Néstor Kirchner. “Actuamos de buena fe y hemos trabajado honradamente. He dejado todo de mí en estos cuatro años de esfuerzo y solo me he llevado el enorme honor que me han concedido de presidir esta Patria que tanto amo. Lo he hecho junto a un extraordinario equipo de colaboradores y quiero hoy agradecerle a quienes me acompañaron en la función pública desde el gobierno nacional y también a las y los gobernadores, intendentes y a todos quienes dedican cada día de su vida a la única herramienta real de transformación en democracia: la política”, dijo.

Y concluyó: “Como siempre nos marcaba Néstor, como siempre creyó Cristina, estoy convencido de que hacemos política para poder transformar la Patria. Mi reconocimiento también a ellos”.