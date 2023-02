El sueño de Enzo no termina: 120 millones

La negociación tuvo un brusco cambio en las últimas horas y el volante de la Selecciónado Enzo Fernández jugará en el Chelsea, en una operación de transferencia que ronda los 120 millones de euros.

Las reuniones desarrolladas en Lisboa entre las principales autoridades del Benfica de Portugal y sus pares de la entidad británica llegaron a buen puerto, más allá de que todavía “restan conocer los detalles” de la operación que le permitirán al futbolista campeón del mundo en Qatar 2022 mudarse a Londres, al club de Stamford Bridge.

Lo que también falta es la confirmación oficial de ambas instituciones, aunque distintos medios periodísticos europeos dieron cuenta -inclusive- que el jugador del equipo del DT Lionel Scaloni “está viajando a Inglaterra para cumplir con la revisación médica y la firma del contrato”.

Más allá del Benfica, otro de los beneficiados por la transferencia será River, que en su carácter de club formador del futbolista, de 22 años, recibirá una compensación que rondará en los 31,5 millones de euros, además de regalías previamente firmadas.

Hasta la noche del lunes, la concreción de la venta asomaba trabada, porque Rui Costa, exfutbolista y actual presidente del club portugués, no estaba de acuerdo “en recibir la cláusula de rescisión” en varias cuotas. Benfica pretendía cobrar los 120 millones de euros al contado.

Lo cierto es que Fernández, figura en el equipo argentino que se consagró campeón mundial en Qatar 2022, no exhibió una postura indiferente en la negociación y siempre intentó forzar su ingreso a la institución londinense, que en las últimas horas se desprendió del mediocampista Jorginho, quien representa a la selección de Italia y pasó al Arsenal, en el marco de una transferencia que rondó los 13,6 millones de euros.

Entonces, ante lo ocurrido, Chelsea mejoró la propuesta. Según lo publicado por el periódico Marca, y antes del cierre del libro de pases en el mercado europeo, el club de Stamford Bridge ofertó abonar “el monto total de la operación en cuatro cuotas”

De esta manera, la institución de Lisboa aceptó la proposición, más allá de una rotunda negativa inicial que había exhibido ante el pago diferido por la venta de una de las figuras del equipo del DT Roger Schmidt.

Fernández será el sexto fichaje más caro de la historia, aunque -además- será el jugador argentino por quien más dinero se abonó en una transferencia.

Además, será el sexto futbolista argentino que vestirá la camiseta del club londinense. Juan Sebastián Verón (ex Estudiantes) estuvo entre agosto de 2003 y julio de 2004. Lo mismo ocurrió con Hernán Crespo (ex River), que también disputó la temporada 2003-2004, con un total de 73 partidos y 25 goles. El delantero Franco Di Santo (ex San Lorenzo) pasó entre enero de 2008 y agosto de 2009, jugando apenas 16 partidos. El arquero Wilfredo Caballero (ex Boca) resultó el futbolista que más tiempo permaneció en el Chelsea (cuatro temporadas). Por último, el otrora goleador Gonzalo Higuaín (ex River) concretó un breve período de cinco meses, entre enero y junio de 2019, al cabo del que animó 18 encuentros y marcó 5 tantos.