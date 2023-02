Demichelis aun no tiene el equipo

Martín Demichelis, técnico de River, aseguró que todavía no tiene el equipo definido para el encuentro ante Argentinos en el Monumental, pero advirtió que no le gusta “hacer cambios” cuando pierde.

“¿Cómo soy en la derrota?”, se preguntó respecto de la caída por 2-1 ante Belgrano en la segunda fecha y apuntó: “Saca lo peor y hay que estar tranquilos. No me gusta hacer cambios. Prefiero hacerlos en el triunfo antes que en la derrota, lo que no implica que pueda haber variantes contra Argentinos”, aclaró en conferencia de prensa.

Con respecto a su regreso a la cancha de River después de varios años, Demichelis afirmó: “Habrá 83.000 personas alentando. A mí me dejo en segundo plano, más allá que es especial. Los jugadores son los protagonistas, estoy seguro que vamos a hacer un gran partido”.

Al ser consultado por la presencia de Daniel Passarella en el homenaje a los campeones del mundo riverplatenses, el entrenador agregó que “me parece que tengo que enfocarme 100% en lo que me compete: preparar el partido de la mejor manera para que el equipo juegue bien. Los únicos protagonistas son los jugadores”.

Sobre el partido que puede darse ante Argentinos, opinó que “me imagino un duelo de igual a igual. En el último partido hicieron duelos mano a mano. Es un equipo que cuando tiene la pelota no se desespera. Tendremos que presionarlos bien”.

Si repite el equipo titular del sábado pasado frente a Belgrano, River formará con Franco Armani; Andrés Herrera, Jonatan Maidana, Enzo Díaz, Milton Casco; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro; Pablo Solari, Ignacio Fernández, José Paradela; y Miguel Borja.