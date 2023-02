“Era importante traer un buen resultado de Banfield”, dijo Enrique

Asentado en el lateral derecho de la defensa a los largo del último año, a días de cumplir los 23 años Guillermo Enrique se ha convertido en el más experimentado de los Pibes Lobos. El correntino ha logrado un piso de rendimiento y hoy es el dueño del puesto en que descolló Guillermo Sanguinetti y en el que está tratando de crecer como futbolista, terminando de entender algunas cosas del fútbol profesional.

“Fue un partido muy duro, complicado para nosotros”, señaló el defensor nacido en Goya. “Arrancamos medio desparejos en algunas posiciones, pero en el segundo tiempo nos tratamos de acomodar para aguantar el resultado”, se sinceró.

“En el primer tiempo pensamos que nos podíamos llevar algo más, pero después con la expulsión de Nacho tratamos de aguantar cuando ellos se nos venían con todo. Por suerte pudimos conseguir el empate”, explicó el lateral, que además contó una charla vital para no irse con las manos vacías del Florencio Sola. “En el segundo tiempo tuvimos todos una charla bien puntual y hablamos de la importancia de sacar un buen resultado de Banfield. Ahora podemos pensar en sumar de a tres en nuestra casa”, manifestó el marcador de punta.

Enrique espera que el punto en Banfield sea un inicio: “Nos costó arrancar. Perdimos seis puntos claves, especialmente en el partido con Defensa en el Bosque. Ahora sumamos y creo que vamos a poder ir mejorando día a día”. Al mismo tiempo, agregó que van “sintiendo el crecimiento durante la semana y también con el paso de los partidos. El cuerpo técnico planificó una forma de juego y eso es lo que estamos haciendo”.

El lateral terminó el partido con una molestia, corolario de una semana difícil desde lo físico para el plantel. “Veníamos de una semana con lesionados y muchos jugadores sentidos. Se nos cayó Nico, que ojalá se recupere pronto. Yo también estoy resentido del tobillo izquierdo pero voy a tratar de llegar bien para el viernes”, explicó. Además, el clima tampoco ayudó: “Con estas temperaturas es complicado jugar. Mucho calor, ahogo, el cuerpo se fatiga o llega directamente a la lesión”, desarrolló Enrique.

Acerca del final del partido, Enrique aceptó que “se picó, como mayormente todos los partidos. Algunos terminan así y otros terminan peor. Gracias a Dios este no terminó tan mal”. En una de las últimas jugadas tuve un fuerte cruce con Bertolo que no pasó a mayores. Era el nerviosismo del descuento, que sin embargo no lo afectó. “No vi el cartel, solamente estaba concentrado en laburar en mi posición, despejar las pelotas que lleguen al área y tratar de jugar”, manifestó el número 6 tripero.