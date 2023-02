VIDEO. Terrible confesión de Georgina Barbarossa: dijo que Porcel la abusó cuando estaba embarazada

Una tremenda confesión hizo Georgina Barbarossa que sacude al ambiente del espectáculo. Denunció que en sus inicios, cuando estaba embarazada de sus mellizos, Jorge Porcel la abusó.

“La verdad es que la pasé muy mal. Era uno de mis primeros trabajos y estábamos cantando 'Allá en el rancho grande', un tema mexicano. Estaba Pancho Guerrero, que era el director. Y vino este artista muy conocido y me metió la mano en la cola, mal. Yo estaba apoyada en una tranquera. Y me quedé helada, pero seguí. Terminamos de hacer el musical y me fui corriendo. Porque me metió mal la mano, mal", le había contado tiempo atrás a Andy Kusnetzoff, donde agregó que fue una situación "horrible, pero me quedé y no sé, seguí. Cuando terminamos me fui corriendo al camarín y me puse a llorar”.

La conductora y actriz, en ese momento, tenía 25 años y estaba en pareja con el ya fallecido Miguel Vasco Lecuna, con quien tuvo Tomás y Juan. Tras esas primeras declaraciones, en las que dejó la incógnita sobre quién se trataba el presunto abusador, ahora se despachó en una charla con Marcelo Polino, a quien le reveló el nombre. “No había toda esta movida del pañuelo verde ni lo de las mujeres feministas y yo me acuerdo que vos saliste en su momento a decir que viviste una situación de acoso”, comenzó diciendo el conductor, quien recordó la charla con Kusnetzoff pero también resaltó que ella fue una de las primeras en hablar de los presuntos acosos de Porcel a sus compañeras de trabajo.

Allí fue cuando Barbarossa explicó que "lo que hacía Porcel ahora no se puede hacer más... Con él pasé una situación horrible, horrible, de acoso". Y aseguró que “a mí no me importó nada porque esa era una persona muy desagradable, y yo no dije nada en ese momento porque necesitaba trabajar. No teníamos un mango con el Vasco y no le dije nada porque lo iba a matar. Pero Porcel era un desagradable, yo estaba embarazada y las cosas que me decía. Embarazadísima. Eso se llama ‘pan amargo’, señores”.

Otra de las mujeres que hizo referencia a las acusaciones contra el capo capocómico ya fallecido fue Sandra Míguez, panelista de Crónica TV y ex “gatita” de Porcel. Tras escuchar a Georgina salió a hablar del tema y dijo que “me siento reflejada, me agarró una inquietud en el estómago porque después de tantos años todavía que genere esto...”. En ese sentido agregó que “yo ya era una estrella. Cuando llegué al programa de Porcel llevaba dos años con Juan Carlos Calabró, con una exposición muy importante en el programa y llego con la ilusión del viaje a Miami”. Pero aseguró que “me topé con una pared sumamente desagradable. Es una persona que nos quitó trabajo”.

“Vos llegabas con toda la ilusión de hacer una carrera con un capocómico como era él para el afuera, para la tele, pero como persona era desagradable", dijo sobre Porcel. Además reveló que "proponía cosas deshonestas" al tiempo que recordó que con Judith Gabbani estaban "escondidas detrás de un panel viendo los acosos que le hacía a un montón de chicas... las cosas que les hacía”.