El lado B del glamour: Chano, una historia de éxito y excesos

“Una novia me decía ‘Siempre estás al borde de morirte’”, contó Chano hace un tiempo. Una frase que parece pintar de cuerpo entero a Chano Charpentier, internado este fin de semana otra vez en el marco de su lucha contra sus adicciones.

Adicciones que el propio Chano ha ligado a la fama y la noche, a pesar de que sus problemas con la cocaína comenzaron muy joven: ya en 2006, el cantante confesó que se internó por decisión propia.

“Hasta los 24, que fue un período de tocar mucho el fondo, muchas veces. Perdía trabajos, no podía sostener nada en el tiempo; era incapaz de valerme por mí mismo”, contó. Y por eso se internó: se había dado cuenta de que “había construido vínculos de mierda, con gente ensimismada que solo pensaba en su próxima dosis”, y de que él también era así.

“De la gente que querés, cuando estás así te tenés que alejar”, confesó. Y agregó aquella vez que “uno no es una persona libre que toma lo que quiere: es una persona no solo gobernada por las drogas, sino por cualquier deseo inmediato. Es un esclavo”.

Y es una condena difícil de gobernar, como muestra una nueva internación del artista, en el marco de su problema con las sustancias tóxicas, que lo dejó internado con “pronóstico reservado” este fin de semana. La última de una serie de sucesos que demuestran lo difícil que la lucha del adicto es una lucha a brazo partido, una lucha compleja y con vaivenes, una lucha que se da todos los días, para toda la vida.

EL PRIMER INCIDENTE

El 5 de agosto de 2015 ocurrió el primer escándalo público de Chano: vecinos de Núñez denunciaron que perdió el control con su camioneta y, cuando intentaron detenerlo, embistió varios autos más antes de estrellarse contra una vivienda. Los vecinos intentaron agredirlo. Más tarde, él dijo que escapaba de un robo cuando perdió el control de la camioneta, en un hecho que nunca fue esclarecido del todo.

Fue el primero de varios hechos confusos, que mezclarían imprudencia, violencia y paranoia. Chano nunca aceptó que aquel episodio estuviera ligado a las adicciones aunque, al quedar en el ojo de tormenta justo cuando Tan Biónica se encontraba en su momento de mayor éxito, salió a dar una entrevista en el ciclo “Periodismo para todos” donde contó que estaba en tratamiento desde los 24 años.

“Sostuve varios momentos de tiempo limpio, pero para mí el destino de un adicto en consumo es cárcel, un centro de tratamiento o la muerte”, le dijo al periodista Jorge Lanata, aunque afirmó que “esa noche yo no estaba drogado ni estaba borracho. Hubo un análisis que decía que refiere a 30 días anteriores, no era algo de ese momento. Había tomado una copa de vino nada más, el alcohol era 0.26 y no me había drogado. Me asusté y me angustié mucho”.

2015.- Chano protagonizó una serie de accidentes. En uno de ellos (arriba) terminó debajo de un acoplado. En otro, fue perseguido por vecinos tras chocar con varios vehículos

OTRO CHOQUE

Un año más tarde de aquel hecho, Chano protagonizó un extraño accidente en la Ruta 3: se metió abajo de un acoplado. Es decir, lo embistió desde atrás de manera tal que quedó debajo del camión.

“Quiero estar limpio y por momentos no. Por eso la ciencia no lo entiende. Tengo un psiquiatra... a quien a veces le hago caso y a veces no”, se sinceró entonces. Se conoció que un año antes había tenido otro accidente, en Jujuy.

Este nuevo choque se produjo dos semanas después de que el vocalista pasara unos días en un spa de la ciudad bonaerense de Mercedes, tras presuntamente sufrir una recaída. Tan Biónica se llamó a silencio y comenzó su proceso de separación. Un mes más tarde, anunciaron el impasse que sería definitivo, contra la voluntad de Chano, que tomó distancia de su hermano Bambi.

2017.- Una nueva internación para Chano, a causa de un cuadro de confusión

ROMANCES Y ESCÁNDALOS

Chano pasó los siguientes dos años realizando su desembarco solista, con gran éxito. Tuvo algunos problemas, como cuando en 2017, quedó internado por un cuadro de “cefalea intensa, deshidratación, hipertensión arterial y confusión”, según se anunció en su primer parte médico. A fin de año volvió a ser internado: horas antes lo vieron en medio de una fiesta, en estado desmejorado.

También protagonizó diversos romances fugaces con mujeres del espectáculo, y estos roces con la noche dejaron sus marcas no solo en él, sino en quienes lo rodeaban: su relación con Militta Bora, en 2018, terminó con denuncias de abuso físico y sexual contra el artista. La causa fue ordenada reabrirse en 2021 por la Justicia, siendo que la Cámara de Cesación determinó que los jueces que llevaron adelante la causa no investigaron debidamente.

2018.- Chano, junto a Militta Bora, con quien protagonizó un tormentoso romance que terminó con denuncias

UNA NUEVA INTERNACIÓN

Un año más tarde, en 2019, Chano decidió internarse por motus propio en el Centro Adventista de Vida Sana Puiggari, una clínica en Entre Ríos.

La internación en la posada parecía ser un punto de inflexión, una búsqueda de ayuda. “No me interné por ninguna sobredosis”, dijo de forma contundente. “Ahí me ayudan a relajar y a estar en contacto conmigo mismo, y a armonizar con el universo”. Nutrición, ejercicio y una vida lejos de los excesos vivió Chano en Entre Ríos, pero poco duraría la tranquilidad. Ese mismo año, en España, le robaron, pero en un hecho muy confuso: el cantante no dio versiones muy claras de lo que pasó, hasta negó el hecho a la policía y fue contradictorio con sus declaraciones.

Asimismo trascendió un video, en donde se lo puede ver hablando con algunos policías minutos después del asalto, y en esa filmación se le escucha al cantante diciéndole a los uniformados: “Yo soy un cantante muy conocido en la Argentina”.

En septiembre, finalmente, volvió a la clínica. Con más restricciones.

2018.- Fin de año: Chano es visto de fiesta, y termina internado una vez más. No sería la única internación en el contexto de las fiestas

CAMINO AL BROTE PSICÓTICO

En 2021, tras un año de encierro pandémico donde Chano intentó mantenerse activo a través de los vivos en Instagram, y donde trabajó con el productor platense Renzo Luca, presentó su nuevo tema, “Mecha”. Lo hizo en Twitch, y al terminar la presentación, se cayó de la banqueta en la que estaba sentado frente de su piano y no se levantó inmediatamente sino que se arrastró por el piso durante varios segundos.

“Este es el respeto que yo le tengo a esta gente. Que me hagan caer y que a mí no me importe. Igual viste que ni hablemos del pasado, pero con todos los accidentes que tuve, nunca me pasa nada”, dijo al ponerse de pie durante la transmisión. E instantáneamente aclaró que no estaba bromeando y sentenció: “Una novia me decía ‘Siempre estás al borde de morirte’”.

AL BORDE DE LA MUERTE

En julio de 2021, Chano protagonizó un episodio dramático: en medio de un aparente brote psicótico, intentó atacar con un elemento cortante a su madre. En el lugar se encontraba un policía, enviado al lugar en medio de los disturbios, que le disparó y lo hirió en el abdomen.

Fue internado y trasladado a terapia intensiva donde le extirparon el bazo, un riñón y parte del páncreas. Distintas versiones dicen que Chano atacó al oficial, pero se filtró una llamada dónde se escucha a Chano hablando con una oficial, y le avisa que ingresaron médicos de una empresa privada a su casa y que su madre estaba loca, diciendo que se sentía amenazado y quería que un patrullero sacara a los médicos de su casa.

OTRA VEZ INTERNADO

Chano se recuperó, casi milagrosamente, y comenzó un tratamiento profundo que lo mantuvo algunos meses alejado de las presentaciones. Sin embargo, volvió bastante rápido a los escenarios, controlado por médicos, en una decisión que sorprendió incluso a sus fans.

El regreso fue paulatino, esporádico. Una internación en 2022 le permitió volver al ruedo musical, con algunos nuevos temas salpicando una serie de presentaciones muy puntuales. El 11 de marzo, de hecho, debía tocar en La Plata, algo que parece difícil luego de que este fin de semana fuera nuevamente internado por un cuadro ligado a sus adicciones.

La versión difundida ayer es que la recaída se trató de “un desajuste en la medicación”: que Chano tomó mal una medicación de su tratamiento a las adicciones (a propósito o no), y eso generó la desestabilización. Que no hubo recaída (en teoría, el examen toxicológico solo encontró marihuana). Parece una versión lavada: Chano quedó internado en terapia intensiva inicialmente, fue estabilizado pero quedó con “pronóstico reservado”, la segunda internación para Chano que en mayo fue al mismo sanatorio por un cuadro febril y afección pulmonar.