Viaje a EE UU por las metas con el FMI

Una comitiva del Ministerio de Economía partió anoche a Washington para cerrar la revisión de las metas de 2022 y habilitar el desembolso correspondiente, así como analizar el estado de la macroeconomía para cumplir los objetivos de 2023, informaron fuentes oficiales.

La cuarta revisión de las metas del Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) habilita un desembolso de 5.400 millones de dólares para Argentina por parte del organismo.

El secretario de Programación Económica, Gabriel Rubinstein, y el jefe de Asesores del Ministerio de Economía, Leonardo Madcur, ya habían recibido a una delegación del FMI en Argentina la segunda semana de febrero. La revisión trimestral forma parte del acuerdo que el Ejecutivo y el organismo sellaron a finales de marzo de 2022 para refinanciar un préstamo de más de 45.000 millones de dólares concedido en 2018.

Para 2023, los objetivos son lograr el 1,9 por ciento de déficit primario, que la asistencia monetaria del Banco Central al fisco baje al 0,6 por ciento del PIB y la acumulación de reservas netas sea de 4.000 millones de dólares, por los cuales los analistas estiman que Argentina negocia el cumplimiento anual y no trimestral en medio de desequilibrios macroeconómicos que se reflejan en la inflación y en el marcado cambiario.

déficit primario

El período analizado es el cuarto trimestre de 2022, año que la Argentina cerró con un déficit primario (sin incluir los servicios de deuda) equivalente al 2,4% del Producto Bruto Interno (PBI), con un sobrecumplimiento de una décima, si se tiene en cuenta que la meta acordada había sido del 2,5%.

Para 2023, la meta de déficit primario es del 1,9%, en un año marcado por varios condicionantes que el Gobierno argentino busca plantear en las discusiones en Washington, como el impacto de la sequía en la cosecha agrícola y consecuentemente en el ingreso de divisas, así como la continuidad del conflicto entre Rusia y Ucrania, con derivaciones en los precios de la energía y los costos de transporte y logística.

Mientras, el ministro de Economía, Sergio Massa, consideró a mediados de enero que el FMI estaba incumpliendo su compromiso de revisar los costos de la guerra en Ucrania.

“Argentina cumplió su programa, pero el Fondo Monetario no está cumpliendo con Argentina el revisar cómo van a compensar a los países que pagaron el costo de la guerra con su economía. Es un problema a resolver”, dijo el ministro en esa oportunidad.

Según documentos de trabajo oficiales, las importaciones de combustibles sumaron US$ 5.800 millones en que 2022, contra los US$ 2.000 millones proyectados antes del inicio de la guerra, lo que resultó en un incremento neto de US$ 3.800 millones.

Además del costo, el aumento del precio de los principales productos básicos hizo que se precisaran más divisas para importar combustibles, entre los que se incluyen los utilizados para el suministro de energía durante 2022.