Más voces en contra que el acto de La Cámpora a favor de Cristina sea el 24 de marzo

La polémica sobre la realización de un acto a favor de Cristina Kirchner el 24 de marzo sigue generando polémica. Ahora fue Nora Cortiñas, titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la que se opuso a esa posibilidad.

La primera que había expresado su discrepancia sobre la convocatoria que La Cámpora está organizando en apoyo a la ex presidenta, reforzando la creencia de que está "proscripta" para las próximas elecciones generales", para el próximo 24 de marzo fue la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

"Estoy de acuerdo totalmente", dijo hoy Cortiñas, quien aseguró que durante una reunión "en la CTA" ya "había dejado en claro" la postura de la organización que encabeza.

"La palabra mezclar no me gusta, todos los dramas nos unen. Pero el terrorismo de Estado, las consecuencias, los 30.000 desaparecidos, no pueden ser una batallita electoral", sostuvo.

"Yo no creo que Cristina vaya a hacer esa movilización el 24", había dicho ayer Estela de Carlotto, asegurando que "ese día va a ser para Memoria, Verdad y Justicia".

Y sobre el acto que viene planeando La Cámpora, dijo que "ese otro tema seguramente lo guardarán para el día anterior o posterior, porque no podemos mezclar dos cosas", y lo definió como "un tema netamente político actual".

Si bien señaló que una convocatoria de ese tipo "Cristina muy merecidamente tiene que vivirlo para sentirse un poquito mejor", también dejó en claro que "nosotros podemos mencionarlo como hacemos en el discurso, pero el recuero es de lo que pasó el 24 de marzo de 1976".