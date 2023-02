¿Por qué se tiraron al vacío?: tras las pistas de las gemelas argentinas

Sigue causando conmoción el caso de las gemelas argentinas que cayeron desde un balcón en el tercer piso de un edificio de la localidad de Sallent, al norte de Barcelona. Una murió y la otra se encontraba en grave estado. La policía catalana está abocada a la investigación de este fatal episodio, que alteró el tranquilo ritmo de vida de un poblado de un poco más de 6.000 habitantes, y que devela una trama que podría tener distintas aristas, a partir de las hipótesis que se manejan.

El terrible episodio ocurrió mientras la madre de las niñas se encontraba trabajando. Ellas y su papá estaban en el departamento en el cual vivían desde hace poco más de dos años, cuando en un momento de supuesta distracción del adulto sucedió lo peor.

Las gemelas de 12 años cayeron al vacío y como consecuencia de los traumatismos sufridos, una de ellas falleció en el acto mientras que su hermana fue trasladada de urgencia en un helicóptero al hospital Parc Taulí de la localidad de Sabadell, donde permanecía internada en estado reservado, al cierre de esta edición.

Las cartas y las sillas

En las primeras etapas de la investigación, la policía encontró en el departamento dos cartas escritas por las niñas cuyo contenido hasta el momento no fue difundido oficialmente, pero comentarios de vecinos harían sospechar sobre un posible conflicto familiar. A su vez, hallaron en el balcón dos sillas de las que aparentemente habrían saltado las hermanas.

Si bien la pesquisa del caso se encuentra en pleno desarrollo, se conocieron algunos datos escalofriantes dentro de las hipótesis que manejan los peritos. Las mayores sospechas apuntan a una situación familiar conflictiva dentro de la cual habrían existido discusiones frecuentes de las que las menores eran parte o testigos.

La otra situación que en las últimas horas cobró gran trascendencia habla de la posibilidad de que las chicas hayan sido víctimas de bullying sistemático en el colegio al cual asistían. “En la escuela se reían de su acento argentino”, comentó una compañera.

A su vez, una vecina aseguró que las niñas sufrían bullying en el instituto y que regresaban a su casa “fastidiadas”.

“Si sos extranjero no te aceptan”

La mujer, cuya identidad no trascendió, agregó que en Sallent “si eres nuevo o extranjero, no te aceptan”. Otro de los estudiantes dijo recordar que en diversas ocasiones los profesores del centro “cambiaban a las dos hermanas de patio” para evitar problemas.

También se hablaba acerca de conflictos por la identidad sexual de una de las nenas, Alana, situación que empeoró recientemente, luego de que le pidiera al establecimiento educativo que la llamaran con un nombre masculino. En este contexto, se habría autoidentificado como Iván y manifestado que quería iniciar un proceso de cambio de género, una decisión que los padres desconocieron ante los investigadores.

Sospechas

La policía catalana afirmó que de acuerdo a las pesquisas realizadas, sería imprudente descartar cualquiera de las posibilidades, aunque a su vez reconocieron que no se han hallado indicios de criminalidad en el hecho, es decir que las hermanas habrían saltado de manera voluntaria.

El ayuntamiento decretó tres días de luto y suspendió todos los actos públicos programados.

En tanto, el Departamento de Educación de la Generalitát, informó que el Equipo de Asesoramiento y Orientación Psicopedagógica activó el protocolo para brindar contención a los compañeros de colegio de las gemelas en conjunto con profesionales del Programa de Bienestar Emocional.

Acoso escolar

En declaraciones a medios locales, Kevin, un primo segundo de las gemelas, fue el primero en asegurar que sus familiares eran víctimas de acoso escolar en el instituto Llobregat.

“Sus padres hablaron con la dirección del colegio y del instituto. Eran dos niñas muy buenas que no se metían con nadie, pero había un grupo que se reía de ellas por su acento. Dos criaturas hermosas y pequeñas que no habían aprendido todavía a vivir y que siempre estaban sonriendo. Lo estaban pasando mal, y de hecho tenían hora para ir al psicólogo. Pero sus padres no eran conscientes de que la situación era tan grave”, explicó.