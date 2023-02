Ya se puede tramitar el Boleto Educativo Gratuito

Los estudiantes universitarios ya pueden gestionar -vía online- la solicitud para obtener el Boleto Educativo Gratuito.

Así lo hizo saber la Universidad Nacional de La Plata, que habilitó el sistema informático que permite llevar a cabo el trámite.

Desde el Rectorado de la UNLP explicaron que para instrumentar de manera eficiente la puesta en funcionamiento del servicio, la casa de altos estudios suministrará al ministerio de Transporte bonaerense el listado de estudiantes que cumplan con las siguientes condiciones: ser alumno regular o ingresante en dicha institución educativa, haber peticionado el otorgamiento del beneficio del Boleto Estudiantil Gratuito, no contar con título universitario o terciario, y no poseer sanciones disciplinarias. Además, los alumnos que cursan el primer año de la carrera deberán acreditar haber finalizado el nivel medio, sin adeudar materias al momento de la entrega de la documentación, debiendo presentar copia del título de nivel secundario y constancia de inscripción en la Universidad. En caso de que el estudiantes aún no cuente con el título secundario deberá presentar una certificación de título en trámite.

La gestión se realiza a través del Siu Guaraní. Una vez que el sistema informático de la UNLP verifique que el estudiante que ingresó al sistema cumple con los requisitos establecidos, lo derivará en forma automática a un formulario web desarrollado por Transporte de la Provincia https://www.gba.gob.ar/transporte/boleto_estudiantil , donde el interesado deberá volcar una serie de datos personales para continuar el trámite.