¿Vuelven a jugar juntos? Dos ex estrellas del Barcelona son buscadas por un equipo de EEUU

En las últimas horas, surgió un rumor muy fuerte desde Estados Unidos, mas precisamente en la palabra de Phil Neville, entrenador del Inter de Miami, equipo en el que David Beckham es dueño, con la intención de llevarse a dos grandes figuras del fútbol mundial.

Lo cierto es que en torno a la incertidumbre que se generó por el futuro de Lionel Messi en el Paris Saint Germain, de no saber aún si renovará su contrato, en la MLS sueñan con tenerlo. Pero eso no es todo: también buscan a un ex compañero con el cuál compartió muchos campeonatos en el Barcelona, como es el caso de Sergio Busquets.

"No lo voy a negar y decir que no hay verdad en la especulación de que estamos interesados en Lionel Messi y Sergio Busquets", expresó Neville en diálogo con "The Times".

A su vez, remarcó que se quieren reforzar de la mejor manera y que ambos, serían de gran valía para la institución: "Queremos traer a los mejores jugadores del mundo a este club de fútbol. Messi y Busquets son dos de los que más se destacaron en los últimos años. Son grandes jugadores que aún serían un gran beneficio para el club y para la MLS, sería un cambio de juego".

Volviendo al nombre del actual jugador del PSG y capitán de la Selección Argentina, señaló: "Si Leo Messi llegara al club, sería el fichaje más importante en la historia del deporte de Estados Unidos".