Gimnasia pagó demasiado caro sus pecados de juventud

Una tarde con sensaciones muy difíciles de digerir. La derrota pesa mucho más en la balanza para el triperío, pero el equipo jugó muy bien en los primeros cuarenta y cinco minutos y hasta el gol, sin la intensidad de la primera etapa, seguía teniendo mayores ambiciones y mejores posibilidades que su rival. Todo se derrumbó en apenas un instante, primero por un pase filtrado que la defensa no logró controlar y enseguida por un penal 100% producto de la desesperación del momento.

La despedida con el “Vamos, vamos los pibes” es un mimo para un equipo vaciado que afronta desde el vamos el torneo con reglas claras. Es el Gimnasia de los jóvenes para afrontar este semestre y ver que volantazo hay que dar para no terminar en problemas en el segundo semestre. Las responsabilidades en las decisiones son políticas. De hecho, mucho cantaron contra el expresidente Gabriel Pellegrino y otros le apuntan a que esta Comisión Directiva desaceleró de 100 a 0, sin gradualismos. Por eso, por ahora, para Chirola y los jugadores solamente se escuchan apoyos, más allá de las derrotas.

Empezó bien el partido bien para Gimnasia, que supo ganar el protagonismo en esos primeros minutos. Con Sosa a la derecha y Comba como interior izquierdo, Benjamín Domínguez abierto a la izquierda y el tándem Ramírez-Castillo en ataque, el Lobo no sólo tuvo mejor manejo, sino que llegó mejor contra el arco de Unsain.

Es que primero avisó Benjamín Domínguez, quien pateó alto desde lejos tras un buen cambio de frente de Miramón. Después, fue Eric Ramírez y esa pelota envenenada rebotó en un defensor del Halcón y se fue al córner. Y a los 15, el mismo Ramírez probó de derecha con un buen tiro libre que el arquero sacó con esfuerzo al tiro de esquina. Fue un buen inicio tripero.

Defensa atinó a salir y poner el juego en campo mens sana, pero otra vez avisó Ramírez, pegándole desde lejos recostado sobre la izquierda. Fue alto, pero alcanzó para mostrar que Gimnasia era superior. Unsain tuvo una gran atajada, cuando contuvo un disparo a quemarropa de Guillermo Enrique. Y después de una pelota quieta, fue Ignacio Miramón quien remató alto de media distancia.

Aunque en los últimos 15 minutos aflojó Gimnasia con la presión, fue un buen primer tiempo del equipo de Chirola, que tuvo en Nacho Miramón (con tres cambios de frente que despertaron aplausos de los hinchas) y Eric Ramírez puntos altos en el rendimiento individual.

Ese primer tiempo le significó a los pibes del Lobo quitarse un gran peso de encima, sentir que Vélez no era la medida de una media del fútbol argentino. Simplemente, fue sentir que Gimnasia puede, más allá de errores o apresuramientos propios de la inexperiencia, estar a la altura de rivales mejores y con más experiencia. Sin embargo, al final de la tarde, la película no tendría el final deseado Esta vez, el muchachito no se fue cabalgando con la chica hacia el horizonte. Y Defensa, ese villano que no había mostrado casi nada, sonrió al final.

En la misma línea de presión, el inicio del segundo tiempo mostró a un conjunto local ambicioso. La primera chance concreta la tuvo Rodrigo Castillo, quien tras una acción individual por la derecha sacó un remate cruzado que pasó cerca del caño derecho de Unsain.

Alan Sosa se tuvo fe con un remate al arco con un tiro libre casi sin ángulo desde la derecha. Con ímpetu, a pesar del desgaste físico, Gimnasia siguió siendo más y en una pelota quieta casi marca diferencia: de la boca del arco Cardona mandó la pelota a otro córner.

Después de un muy buen primer tiempo, un par de errores dejaron al equipo de Chirola sin nada

Sin embargo, a los 18 minutos del complemento hubo un baldazo de agua fría. Una pelota larga para el ingresado Solari no encontró buenas coberturas, Morales no llegó y el remate cruzado fue el 0-1. Y sin tiempo para recuperarse, en el ataque siguiente Enrique lo llevó puesto a Colombo y Delfino marcó penal. Uvita Fernández cambió por gol y Gimnasia pasó de ilusionarse con una victoria a estar dos goles abajo. Un momento fatal para el Tripero, que en apenas tres minutos se quedaron sin ilusiones y sin ese punto que parecía más castigo que premio.

Chirola fue tirando todo a la cancha. Primero, con el resultado igualado en cero, ingresó Alexis Steimbach por Domínguez. Y después, en desventaja fueron ingresando Tomás Muro, Franco Torres y Nicolás Contín. Franco Soldano por Rodrigo Castillo fue el quinto cambio albiazul, ya sin claridad para atacar. Esos dos minutos terribles para Gimnasia no solamente lo sacaron del partido, también le quitaron toda la confianza en el funcionamiento colectivo y en los rendimientos individuales.

Gimnasia nunca más encontró los caminos al arco de la visita, esos que había encontrado con cierta facilidad en los primeros 45 minutos, aunque carente de la puntada final. Esos “5 p’al peso” que le faltaron al Lobo en la primera mitad se convirtieron en pura impotencia en ese tramo final, en el que el equipo empujó y casi no inquietó a Unsain. Para el Lobo, la palabra clave es paciencia. Y desde ahí, deberá resurgir.