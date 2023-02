Otro documental de McCartney: ahora, contará su vida post Beatles

Paul McCartney y su vida después de la ruptura The Beatles será abordada en el nuevo documental “Man On The Run”, que contará con dirección del reconocido cineasta Morgan Neville.

La película se basará en “un acceso sin precedentes a un archivo nunca antes visto de los videos y fotos caseros de Paul y Linda, así como nuevas entrevistas”, para narrar el tiempo entre la disolución de la banda de Liverpool y el surgimiento de Wings en los años 70.

“Man On The Run” servirá como “el documento definitivo del surgimiento de Paul de la disolución de la banda más grande del mundo”.

“Como un obsesivo de toda la vida de todas las cosas de McCartney, siempre sentí que la década de 1970 fue la gran parte menos examinada de su historia”, dijo en un texto Neville, cuyo filme “20 Feet from Stardom” obtuvo el Premio Oscar a la Mejor Película Documental en 2014, y un Premio Grammy a la Mejor Película Musical. “Estoy encantado de tener la oportunidad de explorar y reevaluar este momento crucial en la vida y obra de un gran artista”, agregó el director.