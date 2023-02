Biden buscó tranquilizar pese a la alta inflación

El presidente de EE UU, Joe Biden, optó anoche por ofrecer seguridad y calmar la ansiedad económica que viven buena parte de los estadounidenses en su discurso sobre el Estado de la Unión. El mandatario se refirió directamente a aquellos “lugares y personas que han sido olvidados”, en referencia a la clase trabajadora que había sido tradicionalmente la base del Partido Demócrata y que, en los últimos años, pasó a sentirse más cercana al expresidente republicano Donald Trump.

“Mi plan económico consiste en invertir en lugares y en personas que han sido olvidados. En medio de las turbulencias económicas de las últimas cuatro décadas, demasiadas personas se han quedado atrás o han sido tratadas como si fueran invisibles”, dijo Biden.

El presidente, que hizo de su llamado a la clase trabajadora una parte central de su campaña electoral de 2020, intentó mostrar empatía con aquellos estadounidenses que se han quedado atrás.

“Quizás para usted, que está viendo la televisión en casa, esta sea su situación. Usted recuerda los puestos de trabajo que se fueron y se pregunta si existe un camino para usted y para que sus hijos puedan salir adelante. Yo lo entiendo. Por eso estamos construyendo una economía para que nadie se quede atrás”, manifestó. Asimismo, se refirió al buen estado de la economía y se propuso transmitir esa positividad al pueblo estadounidense.

Entre otros puntos, destacó la “resilencia” que forma parte de la historia de EE UU, así como el “progreso” que ha experimentado el país desde que tomó posesión de su cargo en enero de 2021, con la creación de 12 millones de nuevos puestos de trabajo.

Según manifestó el presidente, el país tiene que continuar el camino que él ha trazado: impuestos más altos para los ricos, mayor ayuda para los necesitados, un enfoque articulado en la equidad y más inversión gubernamental en atención médica, cambio climático e infraestructura.

En los últimos 12 meses, la inflación, motivo de insomnio para muchas familias, disminuyó (está en torno al 6 por ciento anual) y la tasa de desempleo es la más baja en más de 50 años, dos datos que se encargó de recalcar. La economía va bien y Biden quiso demostrar que se debe en gran medida a sus colosales programas de inversiones y a las reformas puestas en marcha desde que llegó a la Casa Blanca, en enero de 2021.

Además, proclamó que el “Covid ya no controla” la vida de los estadounidenses y aludió de manera velada al asalto al Capitolio de enero de 2021, al que se refirió como “la mayor amenaza” a la que el país se ha enfrentado desde la Guerra Civil.

Por último, aprovechó para tender la mano a los republicanos, que por primera vez desde que llegó al poder controlan una de las cámaras del Congreso. “A mis amigos republicanos: si pudimos trabajar juntos en la última sesión legislativa, no hay razón para que no podamos trabajar juntos en este nuevo Congreso”, expresó.

Detrás de Biden se sentó el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, en reemplazo de su antecesora en el puesto, la demócrata Nancy Pelosi.

El mandatario demócrata se paró en la tribuna de la Cámara de Representantes en un momento en que solo una cuarta parte de los adultos estadounidenses cree que las cosas en el país van en la dirección correcta, según una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Alrededor de las tres cuartas partes, en tanto, consideran que las cosas van por mal camino. Y la mayoría de los demócratas no quieren que Biden busque otro mandato.

Su discurso ante un Congreso políticamente dividido llegó cuando la nación lucha por dar sentido a las confusas corrientes cruzadas en el país y en el extranjero (incertidumbre económica, una guerra agotadora en Ucrania, tensiones crecientes con China, entre otras) y evalúa con cautela la aptitud de Biden para un probable candidatura a la reelección.

Entre los invitados al acto estuvo Bono, líder de la banda irlandesa U2, por su activismo a favor de la lucha contra el Sida y otras campañas de salud mundial.