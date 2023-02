En varios puntos de la Ciudad se teme por la agonía de la línea fija

En los últimos meses se multiplicaron los reclamos de usuarios del servicio Movistar Hogar que al quedarse sin línea - generalmente por el robo del cableado - reciben como propuesta de la empresa cambiar el sistema. A la vez, se quejan por la demora en la vuelta del servicio.

“Desde la empresa Movistar dicen que no van a arreglar el cableado de cobre y como no hay fibra óptica, nos dan sistema inalámbrico y nos dejan sin internet”, denunció Cecilia, una vecina que vive en la zona del Country de Estudiantes.

Reclamos similares formularon vecinos de Tolosa. De un momento a otro se dieron cuenta de que estaban sin línea telefónica y sin servicio de Internet.

La respuesta que, recibieron de la empresa fue, según los testimonios reunidos por este diario, que “el cableado de cobre no se repone”.

María Esther Núñez, también vecina de Tolosa, contó que recientemente le cortaron el teléfono de línea y el servicio de Internet asociado.

“Así estamos todos los vecinos. Hice denuncia en Enacom y en las oficinas de calle 47, entre 8 y 9. No hay respuesta, ni información de nada. En la ex Telefónica no me tomaron el reclamo. Sólo me dijeron que había problemas en la zona”, dijo la vecina.

Incomunicación e imposibilidad de conectar las alarmas son dos de las aristas que más preocupan a los vecinos.

“Espero que no me cobren el mes a pagar, porque no tengo ninguno de los dos servicios. Soy jubilada con la mínima y estoy incomunicada. Sólo cargo lo que puedo en el teléfono celular, pero no puedo pagar dos teléfonos”, sostuvo indignada otra vecina de Tolosa.

La falta de Internet también complica a los vecinos que reciben sus impuestos a través del correo electrónico o que pagan sus servicios mediante medios digitales.

“No puedo ver mí correo para pagar los impuestos, luz, gas, agua, teléfono, ni comunicarme con los médicos que necesito”, agregó un vecino de la zona de 526 y 116.

En esa zona los vecinos dijeron que Movistar Hogar les propuso darle de baja al teléfono tradicional o poner inalámbrico sin Internet.

“Me dijeron que están haciendo eso en muchos lugares y que Enacom aprobó esas nuevas instalaciones, pero nos dejan a la deriva”, protestó un vecino que remarcó que no se respeta el contrato que se firmó oportunamente.

Los vecinos de Villa Castells también denunciaron que llevan varios días con los teléfonos mudos.

En otro orden, frentistas de 523, entre 6 y 7 indicó que llevan varios días en los que el servicio de cable e Internet deja de funcionar por horas. “Todos los vecinos estamos con la misma dificultad y nadie responde la empresa”, se escuchó.

Además, en esa zona hubo un problema de líneas que cortó el servicio telefónico en 523, desde 3 a 7.

Consultada por este diario, Marcela Farroni, titular de la Defensoría Ciudadana de La Plata, señaló que Movistar está sacando los teléfonos fijos y muchos vecinos no reciben aviso del cambio. “Se enteran cuando les cortan la línea, la gente puede reclamar ante nuestra oficina”, dijo la funcionaria. Este diario consultó con Movistar. Al cierre de esta edición, no había obtenido la información solicitada.