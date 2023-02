Tini, clave en la conquista de la Tercera: qué le dijo a De Paul cuando dudaba

De Paul brindó una entrevista a casi dos meses de consagrarse campeón del mundo donde contó que Tini tuvo mucho que ver con su rendimiento: cuando no sabía si jugar por una lesión, “la llamo a Tini. La llamo y le digo ‘no sé qué hacer, si jugar o no’. Entonces, Tini me dice que haga lo que yo sienta, que me iba a apoyar. Me dijo ‘decidí con el corazón, que no te vas a arrepentir’”. El resto es historia.