Explosiones, cánticos, humo y mucho color: el UPD dice presente en La Plata

Desde poco antes de las 5 de la mañana en muchos barrios de La Plata se comenzaron a escuchar bombas de estruendos. Y ya con el sol asomando en varias calles de la Ciudad las caravanas de jóvenes disfrazados, portando banderas, cantando y hasta en algunos casos con bengalas de humo fueron un común denominador.

Es que con el inicio de las clases previsto para hoy también se hizo presente el festejo por el Último Primer Día, una actividad que se hizo tradición y la protagonizan los alumnos del sexto año del secundario. Las explosiones que se escucharon esta mañana fueron reportadas por lectores de EL DIA al WhatsApp (+5492214779896), quienes aseguraron que amanecieron exaltados por los fuertes ruidos, sin saber qué estaba ocurriendo.

"Tiraron bombas y los animales se asustaron mucho", dijo un vecino de City Bell, que vive próximo a la plaza San Martín. "Se escuchan explosiones en la zona villa Elvira, parecen bombas. Imposible descansar. Desde las 5 de la mañana están", se quejó una vecina.

También en el Centro, La Loma, Tolosa y Los Hornos aseguran haber escuchado la pirotecnia y el griterío de los chicos, que desde anoche celebran el inicio del ciclo lectivo, el último para ellos. Es que en la mayoría de los casos, los alumnos que egresarán este año se encuentran en la noche anterior para seguir la maratón de festejos hasta la hora de inicio de clases. Es por eso que son jornadas especiales para los alumnos de sexto año (y en otros casos fueron alumnos de séptimo año).

Según informaron a este diario, los chicos del Instituto de Enseñanza (IDE), de 14 y 68, festejaron el UPD de "manera ordenada", bajo la supervisión de los padres y autoridades. Le pusieron color a esa esquina y se divirtieron arrojándose espuma entre ellos.

En guardia

Lo cierto es que la Ciudad ya se había puesto en guardia frente a esta situación, ya que como ocurre todos los años en algunos casos se producen desmanes e incluso suele haber exceso de ingesta de alcohol. En ese marco las autoridades están en alerta y desde la Defensoría Ciudadana de La Plata emitieron un comunicado en el que brindan recomendaciones con “la idea es encontrar de manera conjunta entre adultos y adolescentes puntos de acuerdo que tiendan a minimizar los problemas y generen conciencia entre los jóvenes sobre los hábitos de cuidado entre pares, comunicación con sus familias y sobre todo focalizar en el concepto de responsabilidad individual y grupal en los festejos”.

Además precisaron que “es importante que tanto las familias como los directivos y equipos docentes hablen con los chicos y chicas que preparan la noche previa al último primer día de clases para que tengan en cuenta que: son los más grandes de la escuela y que deben ser el ejemplo de los años inferiores, a la escuela hay que ingresar en buen estado general de salud, no deben exponerse a ninguna situación que ponga en riesgo su integridad física, psíquica y mental; se manejen en grupo, que no todos disfrutan de las mismas cosas y que deben respetar los gustos y preferencias de todos; y, fundamentalmente, que los adultos están ahí cerca, acompañando y comunicados para que no ocurra nada que empañe ni arruine el último primer día de clases”.

En ese sentido, agregaron que “si bien socialmente el alcohol está aceptado y asociado a los festejos, el consumo de alcohol en menores de 18 años se considera un consumo de riesgo y por ello está prohibida su venta a menores. No hay un nivel de consumo de alcohol que se considere “saludable” o libre de riesgos, beber alcohol debilita, descontrola y desinhibe a los menores, que en su mayoría, no tienen la responsabilidad ni conocen el límite sobre este consumo”. Por último destacaron que “es importante que las familias recuperen el diálogo y el acompañamiento, que expliquen el valor de la responsabilidad, el respeto y los límites para una convivencia sana y saludable en las ciudad y así todos los platenses podremos disfrutar de un UPD Responsable”.

Entras las recomendaciones que enumeraron están las de mantenerse juntos, sin dejar a ningún compañero solo. "Si alguno se siente mal, llamen a su familia. Sean responsables como grupo", pidieron a los chicos. Además instalaron a no molestar a los vecinos "con ruido, música alta, gritos, etc. Sean responsables", expresó el organismo en el comunicado.

También solicitaron que:

* "No generen conflicto con otros cursos. Respeten a los demás alumnos de la escuela, a la escuela se va a estudiar, no es un ámbito en el que se puede actuar como en una fiesta. La escuela es tu 2da casa. Sean responsables en la escuela".

* No dejen basura en las calles, no utilicen fuego, no deterioren la ciudad, no arruinen calles, no pinten paredes ni parques públicos, Sean responsables con la ciudad y el barrio".

* "No consuman alcohol, no agredan a su salud, cuiden sus cuerpos y sobre todo, sus mentes. Sean responsables de sus vidas".

- "Mantenganse comunicados: hablen con sus familias sobre el UPD. Si alguno no está en condiciones de asistir a clases, que vuelva a su casa. Sean responsables con sus familias".