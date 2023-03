Condenan a 12 años de prisión a un enfermero por violar a un paciente

Un fallo de primera instancia de la Justicia penal de La Plata condenó a un enfermero a 12 años de cárcel acusado de abusar sexualmente de un paciente en una residencia de salud mental.

Por unanimidad los jueces del Tribunal Oral Criminal V de La Plata, Ezequiel Medrano, Carmen Palacios Arias y Claudio Bernard, hicieron lugar al planteo de la fiscal Victoria Huergo quien solicitó que se compute como agravante de la pena la extensión del daño causado por el estrés post traumático que sufrió la víctima y la especial vulnerabilidad derivada de su condición mental.

En la resolución acreditan que el implicado, R.O.M., atacó al paciente mientras lo duchaba y en otra oportunidad insistió a que le practicara sexo oral, pero la víctima no accedió a ello.

En esta línea, según revelaron fuentes judiciales, también hicieron lugar a la ampliación de la acusación que impulsó la fiscal y finalmente fue condenado por los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado y tentativa de abuso sexual con acceso gravemente ultrajante”.

Asimismo no avalaron que se compute agravante “el exceso de violencia desplegado” al tiempo que tampoco valoraron como atenuante de l pena que el agresor fue abusado sexualmente cuando era menor de edad.

En este marco, en contacto con EL DIA, la defensa del condenado, la doctora Eugenia Castro, remarcó que “los jueces valoraron como atenuante el buen concepto que los testigos manifestaron sobre R.O.M. ya que no tenía antecedentes”. Esta declaración la enmarcó por la sentencia final de 12 años de prisión, y no 16, como se planteó en un momento por el fiscal.

En esta línea, insistió: “Es una sentencia de primera instancia, aún hay cuestiones bastante discutibles en torno a la prueba”, concluyó.

Cabe recordar que el hecho ocurrió en el año 2020, en donde el implicado -ahora condenado- estaba al cuidado del paciente y víctima en la residencia ubicada en las inmediaciones de 13 y 60, lugar donde ocurrieron los abusos.