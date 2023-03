Por la seguidilla de cortes de luz, comerciantes denuncian pérdidas

Con pérdidas en las ventas o de mercadería que se echa a perder, el drama de la luz también golpea al comercio de la Ciudad, según los reclamos de la dirigencia del sector.

Apagones, cortes programados y microcortes de electricidad. No importa cuál sea la dimensión de la falta del suministro eléctrico, todos perjudican el trabajo, según las quejas que recibió este diario.

Durante la jornada de ayer siguieron los reclamos desde las casas, oficinas y también de parte de comerciantes que padecen por los reiterados cortes de electricidad en distintos barrios de la Ciudad.

“En los últimos 15 días, por la ola de calor, los comerciantes estuvieron con cortes de luz en varios momentos del día que afectan profundamente nuestra labor”, explicó Diego Piancazzo gerente de Cámara de Comercio de La Plata y comentó que ayer había recibido llamados de comerciantes de calle 8 y Los Hornos por esta problemática.

“Se generan, cómo mínimo, pérdidas de ventas y después, dependiendo el rubro, también hay que tirar mercadería. Y no es sólo en las zonas comerciales clásicas, sino también en muchos casos hay micro zonas de comercios en los barrios que también se perjudican”, declaró Piancazzo.

En ese sentido, el directivo de la Cámara de Comercio local comentó que el sector tuvo una reunión con autoridades del controlar estatal, quienes respondieron que estaban dispuestos a solucionar casos puntuales y luego ver si cabían responsabilidades sobre Edelap.

Valentín Gilitchensky, de la Asociación de Comerciantes de calle 8, 9 y Adyacencias fue contundente: “En el centro nunca tuvimos tantos cortes como este año. Los comerciantes están teniendo faltante de energía casi todos los días durante algunas horas. Algunos alquilan o compran grupos electrógenos y tienen problemas para subir y bajar persianas. Pero además, las facturas han venido con un aumento del ciento por ciento con el mismo consumo de diciembre a febrero, cuando el servicio es pésimo. Edelap argumenta que están las líneas saturadas y que con estas altas temperaturas no dan abasto, pero no solucionan el problema. Ahora, dicen que no vamos a tener que pagar las facturas, pero ese costo no se compara con las pérdidas de ventas o los gastos en grupos electrógenos”.

Por su parte, Martín Bizet, presidente de la Cámara de Comercio de City Bell, contó que en esa zona de la Ciudad “estamos con problemas de luz desde los primeros días de enero. Edelap dice que es por exceso de consumo y fases recargadas, pero no soluciona nada”.

Según este referente, las complicaciones de los cortes de electricidad no tienen que ver con la comodidad de los empleados y clientes, sino “con la facturación. No podemos usar los posnet, en muchos casos si los comercios no tienen grandes vidrieras quedan a oscuras y además se nos traban las persianas. Ni hablar de los colegas que tienen mercadería que necesita refrigeración”, dijo.

DIEZ DÍAS MENOS DE VENTA

“Es difícil hacer una cuenta, pero en mi caso calculo que he perdido 10 días de venta entre enero y febrero, lo que representa entre un 10 y un 12 por ciento de mis ventas al mes”, remarcó Bizet.

A esa cuestión, le sumó el problema de la tensión: “Cuando vuelve la luz, suele haber exceso de tensión y quema cosas”.

En la misma línea trasmitió su preocupación Martín Ranea, presidente de la Asociación Amigos de Calle 12: “Cada vez que se corta la luz tenemos que trabajar sin aire acondicionado, no sirven los sistemas de pago electrónico y quienes tienen heladeras corren el riesgo de perder la mercadería. Los gastronómicos no pueden abrir directamente”.

BARRIOS AFECTADOS

Ayer a las 15 había en La Plata más de 2 mil usuarios sin luz según el Organismo de Control Eléctrico de Buenos Aires y fueron varios los vecinos de distintos barrios que se comunicaron con este diario para contar el problema.

Una de las zonas sin servicio era la de 63 y 24. “Los semáforos no funcionan y es un caos el tránsito. Ni hablar de la gente a la que se le pudre la comida”, dijo una vecina.

En una recorrida de este diario por ese barrio platense, se pudo constatar la falta de suministro. Varios vecinos pasaron la tarde en la vereda, al reparo de la sombra de los árboles porque dentro de las casas se sentían en un horno.

“Es muy complicado porque pongo el grupo electrógeno pero es sólo para las heladeras, no puedo cortar fiambre por ejemplo y tengo que comprar 12 litros de nafta para poder abrir el local sólo 6 horas”, explicó un almacenero de 62 y 23.

El problema en ese área de La Plata tomó relevancia ya que, según los frentistas consultados, se fundió un cable subterráneo y Edelap tuvo que colocar un grupo electrógeno de grandes dimensiones en 62 entre 23 y 24. “Nos dijeron que no saben cuándo van a arreglar el cable y sacar este aparato que encima hace un ruido ensordecedor”, protestó uno de los vecinos.