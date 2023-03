Cortes de luz desde la madrugada en un sector de La Plata y en un barrio hubo "juego de luces"

Distintos sectores de la Ciudad reportaron que esta madrugada volvieron a sufrir cortes de luz, mientras que en otro barrio filmaron cómo un poste sacaba chispas y se prendía fuego, situación que los vecinos compararon con "el juego de luces" típico de las fiestas.

En las zonas de Parque Castelli, Plaza Paso, Parque San Martín y Plaza Azcuénaga denunciaron que no tienen servicio desde las 4 de la mañana. "Siempre se nos corta a la noche, y ésta es la cuarta consecutiva", le dijo Fabián, vecino de 58 entre 27 y 28, a EL DIA esta mañana.

Verónica, en tanto, contó que no cuenta con suministro eléctrico desde las 3.30 en su domicilio de la zona de 19 y 44. "El lunes estuvimos más de 12 horas sin luz, más los cortes intermitentes en la semana". Justamente en esa zona aseguran que el tránsito es un caos porque los semáforos no funcionan y se pudieron ver varios comercios cerrados (vea: https://www.eldia.com/nota/2023-3-16-2-39-58-por-la-seguidilla-de-cortes-de-luz-comerciantes-denuncian-perdidas-la-ciudad). Por otro lado, en la Escuela italiana, de 44 y 17, debieron suspender las clases porque además de la falta de luz no tienen agua.

También hubo reclamos desde el edificio de 44 entre 15 y 16, en donde a las 7 de la mañana manifestaron que "hace 3 horas estamos sin luz. En la aplicación nos ponen como problema resuelto. El lunes se perdió toda la heladera porque el corte duro casi 13 horas". Florencia, también de Plaza Azcuénaga, dijo que "ya no se puede más".

Por su parte, Carina Twardowski, escribió: "Soy vecina del barrio La Loma y nuevamente estamos sin servicio energético. Se cortó a las 5 de la mañana. Nos dicen que se encuentran trabajando pero seguimos sin luz". "Quería denunciar que a pesar de los reiterados reclamos, seguimos con cortes de luz, desde las 4:30 de la mañana en 63 entre 26 y 27", agregó Alejandra Suárez.

También llegaron al WhatsApp de EL DIA quejas desde el norte de la Ciudad. En el barrio Don Carlos, la lectora María Julieta Durante asegura que al menos en 133 de 506 a 508 están sin luz desde esta mañana.

Ante la consulta de este diario, Edelap informó que "se produjo una salida del servicio que afecta zonas puntuales de plaza Azcuénaga y de 66 y 27. Parque San Martín ya se encuentra con servicio y el personal se encuentra trabajando para normalizar al resto de las zonas". Agregaron que "en un contexto de reiteradas olas de calor, con temperaturas históricas y demandas récord de energía se pueden producir interrupciones puntuales y coyunturales en la red de distribución domiciliaria o zonal y en todos ellos se trabaja para brindar respuesta y normalizar el servicio a horas de ocurridos". Además aclararon que "no se registraron problemas crónicos, sino coyunturales contextualizados en un evento climático extremo que afectó no sólo a la región sino a todo el país".

Un cambalache

Esta tarde, una mujer de apellido Altuve se comunicó con este medio para denunciar la prolongación del apagón en el barrio de Plaza Azcuénaga. "Vivo en 43 y 16 y seguimos sin energía desde las 4. Ayer y a lo largo de la semana hubo varios cortes. Es un cambalache el servicio de Edelap", manifestó.

Otro vecino, de diagonal 76 entre 15 y 16, afirmó que "esta mañana fui al trabajo y al regresar seguimos sin luz". "Lo más indignante es que Edelap no responde y encima acá están todas las luminarias prendidas. Después nos piden a nosotros que cuidemos la luz. Qué vamos a cuidar, es imposible, ni no tenemos y cuando hay se corta", expresó.

Graciela, de 17 entre 44 y 45, consignó que "cerca de las 5 hubo otro corte que se extendía por la tarde". "Esta semana se cortó varias veces y por mucho tiempo. Ayer y hoy no eran la excepción. Estamos perdiendo alimentos y artefactos. Pero esto ocurre porque no hacen obras", apuntó la damnificada.

Chispazos y susto

También se quedaron sin servicio eléctrico en un sector de Villa Montoro pero en una cuadra se dieron "flor de susto", según contaron. Es que, según contaron, "se prendió fuego un poste frente a una casa en 121 entre 97 y 98".

Tal como se ve en el video que filmaron, se ven chispazos desde lo alto, por donde pasa el cableado. Lo describieron como el "juego de luces que se ven en las fiestas". Por ese desperfecto "nos quedamos completamente sin luz. Las chispas fueron impresionante". Ya esta mañana reportaban desde el barrio que se encontraban cambiando el transformador.