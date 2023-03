"No apto para cardíacos": el spot de la AFA a tres meses de la final de la Copa del Mundo

En las últimas horas la AFA compartió un video con la cantidad necesaria de mística para dejar a los fanáticos de la Selección Argentina con ganas de volver a encontrarse en la cancha. Los amistosos de los dirigidos por Lionel Scaloni cuentan las horas para el pitazo final en el país.

La producción audiovisual comienza con una voz en off que anuncia: “En una tierra muy lejana, dos potencias se enfrentaron por la tercera estrella en la batalla más épica jamás vista. La joven promesa (por Kylian Mbappé) vs The GOAT (por Lionel Messi)”.

“Uno luchó por el sueño de millones, el otro por quedarse con el trono. Es la historia de superación más impactante de todos los tiempos”, sigue el relato.

“Yo quiero ganar algo con la Selección. Estuve muy cerquita y lo voy a seguir intentando”, se lo escucha decir a Lionel Messi, recordando el fragmento de una entrevista.

En el spot, tal y como cualquier tráiler digno de Hollywood, se presentan: “De los creadores de ‘Muchachos’; Dirigida por Scaloni; Protagonizada por Lionel Messi.; Con Emiliano Martínez como ‘El Dibu’; Ángel Di María como ‘Fideo’; Rodrigo de Paul como ‘Mi motorcito’; y un elenco estelar”.

“No apta para cardíacos. La película que más veces vas a ver en tu vida. Por suerte, no es una película”, cierra la voz en off. De fondo, se proyectan imágenes del partido más emocionante de la historia de los mundiales.

Así, se dio paso a lo que serán los dos encuentros amistosos que la Selección Nacional jugará en Argentina para celebrar con los y las hinchas la histórica hazaña.

Con entradas agotadas en menos de tres horas, el próximo jueves 23 de marzo la Selección recibirá a Panamá en el Monumental y el martes 28 del mismo mes, lo hará contra Curazao en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero.