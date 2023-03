“Estamos rogando que Milei saque muchos votos”, dijo el Chino Navarro

El líder del Movimiento Evita y funcionario de Alberto Fernández, Fernando “Chino” Navarro, hizo una particular autocrítica este domingo, tras haber participado del lanzamiento de “La Patria de los Comunes”, un instrumento electoral para competir en las elecciones de octubre. “Estamos rogando que [Javier] Milei saque muchos votos, eso habla del volumen que hemos perdido”, dijo en declaraciones radiales.

“No se si Alberto Tiene que ser o no reelegido”, sorprendió también Navarro, cuyo Movimiento tiene una pata en el Ministerio de Desarrollo Social. “Ese balance lo tendremos en mayo o junio”, explicó.

Navarro precisó que La Patria de los Comunes será un instrumento político electoral y que lo usará el Movimiento Evita para competir en distintos municipios y provincias: “Aunque no nos pongan en las listas vamos a competir, saquemos muchos o pocos votos”, dijo. “Algunos políticos se aislaron de la sociedad”, manifestó. Y consideró que el poder que se discute hoy en el Frente de Todos es un poder “relativo”.

“No podemos subordinar a una empresa que tiene un servicio público después de varios días de cortes de luz. No podemos poner en caja a los formadores de precios. Y no es un tema de personas. No nos animamos a discutir qué país queremos”, advirtió.

“Tenemos una mirada de que la política tradicional, de 1975 a la fecha, no da pie con bola. Ha empeorado las condiciones de la Argentina”, indicó Navarro. Agregó: “Queremos desarrollar ideas y propuestas diferentes a las que hay”. También contó que su espacio tendrá candidato a presidente y que es importante que, al menos, haya dos propuestas dentro del Frente de Todos, en términos “de ideas y nombres”. “En el momento determinaremos si acompañamos una candidatura de Alberto Fernández”, añadió.

Navarro no escatimó críticas contra la gestión del Frente de Todos: “Aún no podemos resolver un mecanismo para determinar qué programa vamos a tener para resolver la crisis porque además somos Gobierno”. Para el dirigente, además de intentar mejorar y bajar la inflación, “que creció de manera considerable” que acecha al país, “paralelamente, le tenes que plantear a la sociedad en qué nos equivocamos” y agregó “no estamos dando este debate”.

Además, dijo que, en caso de que la opción sea que vuelva al poder “Juntos por el Cambio con Mauricio Macri candidato o en las sombras, prefiero que siga este Frente de Todos en crisis”.