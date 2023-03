Murió en La Plata esperando oxígeno: la fuerte denuncia de una familia que vivió un drama

Walter Rodríguez tenía 66 años, vivía en Los Hornos y desde hace un largo tiempo sufría de EPOC. Debido a esta enfermedad pulmonar crónica que dificulta la respiración, estaba bajo tratamiento y cada vez que necesitaba desplazarse debía, sí o sí, contar con un equipo de oxígeno móvil. El pasado fin de semana el vecino, domiciliado en 84 bis y 133, comenzó a sentirse mal, por lo que el lunes decidió ir a un hospital. Pero en ese propósito se le presentó una serie de graves inconvenientes. Según denunció su familia, en primera instancia el equipo de oxígeno portátil que tenía en su casa estaba vacío por demoras del servicio de recarga. Luego, por esta razón, solicitaron una ambulancia al 107 para que le suministrara el vital elemento durante el trayecto al nosocomio. Sin embargo, señalaron que el vehículo médico llegó a su casa recién el miércoles a mediodía. Una vez derivado al hospital San Martín, el hombre fue ingresado a terapia intensiva y falleció esa misma tarde.

"Queremos denuncian que Walter, mi suegro, estuvo tres días llamando a una ambulancia al 107, porque él es oxígeno-dependiente, para poder trasladarlo a un hospital por su cuadro de EPOC", denunció Yésica, nuera del hombre y quien tomó la palabra en la familia para efectuar los planteos tras el luctuoso desenlace.

Según explicó sobre el motivo de la solicitud de una ambulancia, "Walter tenía una mochila portátil pero ya no contaba con oxígeno para poder sacarlo de su casa de forma particular". Añadió que "él quiso esperar a su oxígeno portátil para poder ser trasladado de forma particular, pero el servicio nunca llegó a pesar de que el pedido se realizó varios días antes, el viernes. Por eso intenté comunicarme para poder hacer la carga del tubo en el hospital San Juan de Dios. A lo que también recibí una negativa por falta de oxigenista".

La mujer que "él tenía la mutual PROFE, que desapareció, por eso el tema del oxígeno quedó a cargo del Estado, que le suministra las máquinas y la carga". En ese sentido, dijo que "el oxígeno para Walter, para la recarga de su equipo portátil, llegó a las 17 hs. del miércoles, cuando él ya estaba en terapia intensiva y a punto de fallecer".

En medio del dolor por la pérdida, la denunciante planteó que "el día lunes comenzamos a llamar a la ambulancia al 107. Nos dijeron que estaban complicados. En las reiteradas llamadas la telefonista pidió hablar con el oxígeno dependiente, quien tenía que presionarse el diafragma para poder mantener la comunicación. A lo que le responden que no estaba tan mal porque todavía podía hablar".

"Lamentablemente cuando el Estado decidió enviarnos la ambulancia ya era tarde. A Walter lo intubaron el miércoles ni bien llegó al San Martín. No resistió tras esperar tantos días. Este es el destrato y abandono que sufrimos siempre para poder asistirlo. Así sufren las personas con discapacidad. Queremos justo por Walter Rodríguez. Acá nos abandonó el Estado, como familia, y a él como ser humano", manifestó la nuera del hombre fallecido.