VIDEO. "Vendo todo, me voy al carajo": la particular historia de un platense aventurero

La historia de Benjamín, es realmente sensacional. El vive en La Plata y tiene como objetivo de vida viajar en su moto. Por donde sea, al lugar donde su corazón le indique. Pero para eso, debe dejar su hogar. Y por ello, puso un cartel en la vereda que dice: "vendo todo, me voy al carajo".

La situación económica del país no es la mejor. El problema que se vive en el día a día se ve reflejado en la calle y también en muchos aspectos de nuestra vida. Pero él no vende todo para obtener un rédito y "escaparse" de Argentina, sino para dejar cosas en el pasado y emprender nuevos rumbos.

En un mano a mano con EL DIA relató que posee una enfermedad llamada "fibromialgia" (trastorno crónico de larga duración que causa dolor y sensibilidad en todo el cuerpo. Puede hacer que la persona se sienta demasiado cansado (fatiga) y que tenga problemas para dormir) y hasta se las ingenió para fabricar elementos para su moto, para que pueda andar sin problema.

"Literalmente la idea es sentir un poco de libertad. Basta de fronteras, de alguien diciéndote que hacer y cómo, y cuánto vale tu esfuerzo. La idea es reivindicar un poco mi esfuerzo y ponerle yo valor y hacer esto solamente por mi y para mi. Estoy buscando mi felicidad y no la de nadie mas", manifestó.

A su vez, contó que es profesor de física desde hace ya 10 años, pero que deberá renunciar a su cargo para cumplir sus sueños: "La idea es viajar a Centroamérica con la moto. Ese es el objetivo. Poder vivir de lo que yo produzco. Por eso estoy construyendo mi propia valija acorde a mis necesidades y la moto también personalizarla en función de mis comodidades porque soy fibromiálgico, que es una enfermedad reumática que es dolorosa; así que tengo necesidades bastante especiales. Eso fue lo que me llevó a construir lo que va a ser mi sustento durante el viaje".

"La primera meta de llegada es Venezuela y la ruta para hacer honesto, no tengo ni idea para donde voy a salir. La idea va a ser en carpa todo el viaje. No tengo adornos, no tengo cosas innecesarias, así que voy a estar viviendo ahí. La valija gigante va a tener herramientas, un lugarcito para las ollas para poder cocinar, cosas de higiene, cosas para trabajar, repuesto para la moto, cosas para producir la manopla", sumó a la charla.

A su vez, detalló cómo comenzó la fabricación de una pieza de plástico que lo ayuda a poder manejar con total normalidad, sin sufrir dolores: "A fin del año 2021, me caí de la moto yendo a trabajar y me rompí los meniscos y tuve un montón de tiempo parado. En ese tiempo fue que empecé a desarrollar esa idea. Inventé una pieza para transmitir esa fuerza del puño. Es un pedacito de plástico que hace uso de la mecánica mas básica que se usaba en el año 1900, sin tecnología, sin electrónica, sin grandes cosas. Lo que hace es transmitir el esfuerzo de los dedos a esta parte de la mano (señala su palma), donde no hay ni tendones ni nervios. La diferencia es que yo en lugar de agarrarlo y hacer fuerza, lo único que yo voy a ser es apoyar la mano y no traba el acelerador".

Por último, tras llevar a cabo este proyecto, afirmó: "Esto lo patenté el 30 de septiembre y ya estoy registrando la marca y ahora le estoy haciendo un cambio de material para hacerlo un poco mas amigable a la mano".

Benjamín tiene pensando viajar antes del 15 de abril. Por ello, realiza esta movida donde vender todo sería una solución para emprender el viaje tan deseado.