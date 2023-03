Cruce entre economistas por el salario y la híper

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Martín Tetaz, expresó su preocupación sobre la situación económica en la Argentina y sostuvo que hay “pánico” ante la posibilidad de una hiperinflación. Sobre todo, “si el gobierno no toma medidas concretas para abordar la incertidumbre cambiaria, en el contexto de una sequía que le restará 20.000 millones de dólares a la economía”.

“Contrario a lo que cree mucha gente, las hiperinflaciones no se producen por una hiperemisión (aunque son precedidas por mucha emisión), sino porque se hunde la demanda de dinero cuando la gente entra en pánico y corre para salir de la moneda. La principal razón para correr es la expectativa de devaluación, que en este caso se apoya en la combinación de falta de reservas y la perdida de dólares por la sequía”, enfatizó Tetaz en su cuenta de Twitter.

En medio de los cuestionamientos a las decisiones del Ministerio de Economía en materia de política monetaria, la opinión del legislador despertó una contundente respuesta por parte de la exdiputada kirchnerista y economista, Fernanda Vallejos.

En concreto, el núcleo de la discusión fue la problemática de la devaluación: “La mejor manera de despejar la expectativa de una devaluación es -paradójicamente- devaluando, pero la política, en el peronismo, no te deja devaluar en año electoral y por eso Massa, desesperado rifa los bonos en dólares de la ANSES (cuasi reservas)”, escribió el diputado.

Ante el comentario, Vallejos respondió: “Es bueno que JxC hable claro. Quieren devaluar. Igual que el FMI. Todo se trata de eso. Y terminar de pulverizar los salarios. Implícitamente, reconocen que la megadevaluación que promueven lleva a una híper. Y, si no entiendo mal, el error es intentar evitarlo”.

“Señores: la mejor manera de despejar la expectativa de devaluación es, para nada paradójicamente, no someter a las cuentas externas del país a una carga insostenible de deuda externa como la que tomó el macrismo y, por supuesto, no fugarse los U$S y dejarnos al FMI de contraparte”, apuntó la economista.

“Mejor es que el FPV aprenda a leer. Nadie propuso ninguna megadevaluación, pero está claro que si no hay dólares y quemaron todas las reservas, el precio no puede ser incluso más bajo en términos reales que con cosecha récord y reservas. La corrección cambiaria despeja la corrida”, retrucó Tetaz.

El déficit fiscal consumió entre enero y febrero prácticamente toda la meta pactada con el FMI para el primer trimestre. La principal causa fue el impacto directo de la sequía sobre la recaudación de retenciones que se cobran a los principales complejos exportadores del agro. Los economistas anticipan que la pérdida será de por lo menos U$S4.200 millones en comparación con 2022, casi $859.000 millones de pesos o 0,7 puntos del PBI.