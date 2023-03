Alberto y Massa se mostraron juntos en medio de la interna

Hubo quienes vieron en un abrazo una puesta en escena. Acaso un telón para cubrir las diferencias que todavía laten entre Sergio Massa y Alberto Fernández y que esta semana sumaron tensión a la interna del Frente de Todos, en medio de las turbulencias financieras y económicas como la disparada del dólar o la inflación y tras la cuestionada decisión de pesificar recursos en dólares de la Anses. Cuestiones de las que no se habló en Mendoza, donde el Presidente y el ministro de Economía compartieron la llegada del tren que unirá la provincia cuyana con Buenos Aires.

Tal vez como una metáfora de lo que estaban inaugurando, el acto buscó enviar una señal de unidad política ante las disidencias que (casi al mismo tiempo que su esposo coincidía con Fernández) admitió Malena Galmarini.

Junto con los malos resultados económicos, agravados por la sequía, la falta de dólares, la escasez de reservas y una inflación que no cede, empezaron a llover las críticas (off the récord) contra la gestión del tigrense, quien supuso que esos cuestionamientos provienen de dirigentes que “juegan a la interna y ponen en juego la economía” y que serían muy cercanos al jefe de Estado. Por caso a ese círculo habría atribuído también los rumores sobre un eventual desdoblamiento cambiario que circularon en los últimos días y que alteraron tanto al mercado.

A partir de allí, la relación empezó a “descarrilar”, la desconfianza mutua creció y Massa hizo saber su malestar en un encuentro cara a cara que mantuvo con el primer mandatario el domingo. Habló allí de “operaciones” y se quejó de que las mismas surgieran de las entrañas de la Casa Rosada. Hay quienes dicen que mencionó o sugirió como parte de esa estrategia el nombre de Daniel Scioli, el embajador en Brasil con quien mantiene una vieja rivalidad y uno de los hombres a vencer en una eventual candidatura presidencial.

“DERECHO A ENOJARSE”

El disgusto de Massa fue admitido ayer por Malena Galmarini. Dijo que su esposo tiene “derecho a enojarse” y apuntó contra las “operaciones políticas” que, según identificó, vienen “desde adentro de la Casa Rosada”.

En ese sentido, la titular de AySA advirtió que “las operaciones políticas nunca gustan, los off nunca gustan; y cuando vos sabés de dónde vienen, uno tiene derecho a enojarse”, insistió y aclaró: “No tengo alma de vigilante, así que cada uno sabrá qué hizo. Además entiendo que Sergio se los dijo también porque no es especulador, no es ese ventajero que quisieron hacer creer. Va, se sienta y te dice las cosas”, lo defendió.

Galmarini aseguró además que su pareja “no está ni en el mejor ni en el peor momento ni con Alberto ni con Cristina. Nunca lo estuvo en todo este tiempo”, pero, lo defendió, “tiene claro que la gestión es de un frente donde el Frente Renovador es una de las patas más importantes y él tiene muy claro que la unidad nos va a llevar a ganar la elección”. Camino a los comicios, sintentizó que Massa “no está pensando si puede ser candidato o no. Tiene claro que no puede ser las dos cosas: no puede ser candidato a presidente, mientras sea ministro de Economía”.

Las fricciones confirmadas en Buenos Aires por la referente tigrense llegaron mientras en Mendoza el Presidente y el ministro se prodigaban abrazos y sonrisas en pos de ahuyentar las versiones que circularon en los últimos días.

El gesto que vale más que mil palabras, habrá pensado Fernández, que evitó hacer mención a la interna como también a la suba del dólar, la inflación o la polémica en torno a la pesificación de los recursos en dólares de la Anses decidida por Massa y criticada por la oposición, que denuncia en la medida una “estafa a los jubilados”.

TIEMPOS DIFÍCILES

Flanqueado por Massa y el gobernador radical Rodolfo Suárez (que no hablaron), el Presidente apenas si alcanzó a admitir que “tenemos un presente muy complicado, una sequía que nos afectó mucho, pero seguimos” y que “se viven tiempos difíciles, pero no hay que bajar los brazos y dejarse confundir por la política”.

Mientras, en la Rosada buscaban bajarle el tono a las diferencias con el titular de Hacienda: “Me parece que el enojo de Massa fue exagerado. Le molestan otras cosas, como Scioli”, interpretaron desde un despacho oficial en relación al virtual lanzamiento presidencial del exgobernador bonaerense y el supuesto respaldo de Fernández a esa candidatura que también incomoda a La Cámpora y el cristinismo, donde hoy apuestan por el ministro de Economía en una eventual PASO.

“Que nadie les haga creer que es la política, hay distintas miradas, y tenemos que ser capaces de elegir, y recordar y tener memoria”, reclamó el Presidente como único orador en Palmira, la localidad mendocina que -por primera vez en treinta años- vio llegar desde Buenos Aires al tren San Martín que unirá esa ciudad con la provincia cuyana. Algo que valoró como un sueño personal y que, en medio de los cortocircuitos que azotan a la coalición gobernante, cobro otro sentido cuando casi al final del discurso pidió: “No me dejen soñando solo con la utopía de la igualdad y hagámosla realidad para que estos trenes lleguen a cada rincón de la Argentina”.