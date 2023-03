Los armados electorales provinciales agudizan la disputa en el PRO

La discusión interna en el PRO sigue y la disputa electoral entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich provoca cortocircuitos en los cierres provinciales, tal como ocurrió en las últimas horas en Salta y Tierra del Fuego, donde el alcalde porteño logró postergar acuerdos que había sellado la titular del partido con otras fuerzas.

A raíz de que el PRO no se caracteriza por ser conducido por un líder al que no se le discuta, pero en cuya constitución no se previó un método para elegir a los candidatos, no hay un marco regulatorio para definir quiénes serán propuestos para presidente, gobernador, intendente, etc. Por lo tanto, dirimir las diferencias sobre los posibles candidatos exigen negociaciones que son visualizadas como conflictivas, hasta los radicales que tienen el instrumento que como ahora se ve es la mejor manera de resolver esas cuestiones.

Por estos días, Macri y Rodríguez Larreta se volverán a ver las caras para ¿limar asperezas?

La tensión ha ido en aumento luego que la exministra de Seguridad “echara por Zoom” al interventor del “partido amarillo” en Salta, Antonio Marco, por negarse a firmar el acuerdo con la UCR que ella había sellado desde Buenos Aires con el senador de Evolución, Martín Lousteau.

Luego de la obligada teleconferencia de las autoridades partidarias, hubo pases de factura cruzados entre Bullrich y el alcalde porteño, que le había endilgado a ésta haber relegado los intereses de los dirigentes locales mediante “negociaciones inconsultas” tanto en la provincia norteña como en Tierra del Fuego.

Hoy las conversaciones para garantizar el funcionamiento de la alianza opositora en ambas provincias “continúan ya que hay tiempo hasta el sábado” cuando finalizará el plazo para la inscripción de las candidaturas.

Horacio Rodríguez Larreta

Empero, detrás de estos chisporroteos se visibiliza un “desorden” en el sistema de toma de decisiones del partido que supo fundar Macri en 2005, tal como deslizan tanto en el radicalismo como en la Coalición Cívica.

En el PRO aseguran que hay una gran incertidumbre por los movimientos del ex presidente que, por un lado, busca no perder centralidad en la agenda pública pero tampoco define si competirá o no el 13 de agosto próximo por un “segundo tiempo” en la Casa Rosada. Si llegara a desistir de cualquier candidatura, cobra fuerza la idea que podría dar “apoyo” a la líder del PRO con quien tendría una mayor afinidad ideológica.

En su última aparición en Rosario, de hecho, adoptó el leit motiv de la campaña de Bullrich acerca del “orden” que necesitaría la Argentina para salir adelante. Tampoco resulta ingenuo el acompañamiento de dirigentes de su extrema confianza al armado nacional que viene construyendo la ex diputada.

Las tensiones entre Macri y Larreta, además, resultan por momentos indisimulables. El exmandatario pretende que el alcalde porteño dé un apoyo sin discusión a su primo Jorge como sucesor en CABA para que, así, éste pueda competir con mayor fortaleza contra Lousteau, el postulante del radicalismo. Es que Larreta, como respuesta a una foto del licenciado intendente de Vicente López con Bullrich, viene de fogonear las precandidaturas a jefe de gobierno del sanitarista Fernán Quiros y de Soledad Acuña, ministra de Educación porteña. “Hoy en el gabinete ampliado lo nombró cinco veces a Lousteau. No está cumpliendo con su acuerdo”, disparó ayer un colaborador de Jorge Macri.

Patricia Bullrich

Lo cierto es que el expresidente y Larreta se verán las caras entre el viernes y el sábado próximo. Se trata de un encuentro para limar asperezas pero, en los hechos, sería una continuidad de los mano a mano que supo mantener Macri con los tres precandidatos presidenciales del espacio. Durante la víspera, por caso, se mostró otra vez con María Eugenia Vidal con quien compartió un desayuno.

Cerca de Bullrich, en tanto, acusan al larretismo de boicotear los acuerdos provinciales que permitirían el funcionamiento de JxC en el interior. Ahora apuntan a lo que sucede en Mendoza, donde el diputado Omar de Marchi, ex armador del alcalde porteño en el interior, amenaza con “jugar por afuera” y perjudicar al senador radical Alfredo Cornejo en su competencia por la gobernación con el PJ.

Lo cierto es que la disputa entre Larreta y Bullrich terminará en las PASO, siempre y cuando no haya una postulación presidencial de Macri. “Siempre hubo tensiones en los cierres electorales. Pero acá hay dos visiones de cómo gobernar: si a los gritos o mostrarse más aperturista para en caso de ganar, poder sumar otros sectores por fuera de JxC. Porque siempre pesan las matemáticas y para gobernar y sacar leyes necesitas 128 diputados y 37 senadores”, explicó un dirigente cercano al jefe de gobierno de CABA.