Dan a conocer el fallo por la muerte de Lucía Pérez

El Tribunal Oral en lo Criminal 2 de Mar del Plata dará a conocer hoy el veredicto en el segundo juicio a los dos hombres acusados de abusar sexualmente y asesinar a la adolescente Lucía Pérez, el 8 de octubre de 2016, informaron fuentes judiciales.

Los jueces Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone realizarán desde las 14.30 la lectura del fallo, con la eventual sentencia para Matías Farías (29) y Juan Pablo Offidani (48), en caso de ser hallados culpables.

Farías y Offidani están acusados por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar la muerte de la persona ofendida, por el suministro de estupefacientes y en el marco de un contexto de violencia de género, en concurso ideal con femicidio”.

En el caso de Farías, tanto la acusación fiscal como las representantes de la familia de la menor coincidieron en que debe ser condenado a prisión perpetua, en calidad de autor.

Offidani, en tanto, fue acusado por el fiscal Leandro Arévalo de actuar como “partícipe secundario”, por lo que pidió que sea sentenciado a 20 años de cárcel, mientras que las abogadas Verónica Heredia y María Florencia Piermarini, en su condición de particular damnificado, consideraron que su participación fue “necesaria” y por lo tanto debe recibir también la pena máxima.

Las defensas de ambos rechazaron por su parte la imputación y entendieron que en el juicio desarrollado entre el 7 y el 28 de febrero no pudo probarse el delito imputado, por lo que pidieron que sean absueltos.

Inicialmente estaba previsto que la sentencia se diera a conocer el último 17 de marzo, pero el tribunal la reprogramó para hoy, luego de rechazar un pedido de recusación presentado por las defensas de los imputados.

Los magistrados no hicieron lugar a un planteo realizado por la defensora oficial de Farías, Laura Solari, y por el abogado particular de Offidani, César Sivo, quienes habían pedido que fueran apartados del caso y que se dictara “la nulidad de todo lo actuado”.

Por este caso, desde la Subsecretaría de Políticas Contra las Violencias del Ministerio de Mujeres de Provincia de Buenos Aires, aseguraron que este caso “ha provocado múltiples debates y marcados posicionamientos que dejan a la luz las nociones acerca del Poder Judicial y la perspectiva de género, las tramas invisibles o apenas detectables del poder real, las señales de resistencia que buscan la impunidad y las complejas alianzas que sostienen los disciplinamientos patriarcales”.

“La falta de perspectiva de género es la norma en la actuación del Poder Judicial, sobre todo cuando, para favorecer la posición de los acusados, se indaga en la vida sexual de las víctimas. La operación es sencilla: si se demuestra que la mujer tenía una vida sexual activa, se echa un manto de dudas respecto a la acusación de violencia sexual, si ella consintió otras veces, es muy probable que en esta ocasión también haya consentido, para no consentir tiene que haber pruebas de defensa, rastros que dejen a las claras que no quería lo que estaba sucediendo. En ese aguantadero, no casa, no hogar como se quiso presentar en el primer juicio, sino tugurio, al que fue llevada y que por primera vez en siete años el poder judicial fue a reconocer, la voz (o los gritos) de Lucía quedaron fatalmente silenciados. No hay verdad más contundente que la muerte”, aseguraron.