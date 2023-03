Imputaron a Morena Rial por robo y amenazas

Morena Rial fue indagada en las últimas horas, luego de que su expareja, Facundo Ambrosioni, la denunciara por robos de celulares y amenazas. Incluso, la hija del reconocido conductor había acusado al joven de ejercer violencia.

Según explicó el periodista Diego Estévez en A la Tarde, los hechos por los cuales está acusada la influencer estarían “probados por cámaras de seguridad”. En la denuncia, la influencer quedó imputada por los delitos de daños, hurto calificado y amenazas.

Hasta el momento, la joven de 24 años no se expresó tras conocer la imputación aunque sí lo hizo luego de que su ex la denunciara. “Cuando tu ex es golpeador, manipulador y encima compra cosas robadas”, se expresó en sus redes sociales junto a la foto de la orden de allanamiento.

Y agregó: “Y quieren echarle la culpa a la mamá de su hijo y exponer a su hijo a un allanamiento. Que bajo caemos”. Además, en el mismo posteo Morena Rial aseguró que salvó a su ex “tantas veces” y lanzó: “Esta vez voy por todo”.

Alejandro Cipolla, abogado de la mediática, se refirió a lo sucedido y defendió a la influencer: “¡Vergüenza el accionar de de la Justicia de Córdoba! Están esperando que le pase algo más grave a Morena Rial”.

A su vez, Ambriosioni habló con A la Tarde tras expresarse en las redes sociales y se mostró muy duro con la hija del conductor de Argenzuela. “Por si no saben no es la primera vez que allanan ese domicilio. En el barrio están juntando firmas para sacarla del barrio”, comenzó diciendo.