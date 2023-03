Los campeones del mundo y una fiesta para toda la vida

Desde El Monumental

Los campeones del mundo tuvieron su esperado festejo. Calor, emoción, fiesta… Todo se combinó en una tarde noche para el recuerdo de los 83 mil personas que pudieron estar en el estadio Monumental pero en los 45 millones de argentinos que lo siguieron desde sus casas recordando la emoción de tres meses atrás, cuando este grupo con Lionel Messi a la cabeza levantó la copa del mundo en Qatar.

El capitán pisó la cancha a las 19:50, diez minutos después que los arqueros, que llevaban un rato largo en e arco de la tribuna Sívori. No hubo estridencia ni nada que lo alejara del formato de partido oficial, pero sí una sonrisa de felicidad al ver y sentir el rugir de los presentes, que fueron sólo que para darle las gracias. Claro, fue el más aplaudido y ovacionado cuando anunciaron las formaciones.

La fiesta en Núñez fue perfecta. Es verdad que no tuvo el clima popular del tradicional fútbol argentino. Pero tuvo una organización sin fisuras, desde el inicio hasta el fin. Desde temprano hubo un clima mundialista y de campeones del mundo, que estalló cuando a las 20:21 se desplegó la camiseta argentina con las tres estrellas y siguió en lo sucesivo con la salida de los equipos, el himno, que por primera vez en años se escuchó de manera completa.

El recibimiento fue tan emotivo que hizo caerle lágrimas al propio Lionel Scaloni y también a su tocayo Messi, que por fin disfrutó del amor de los hinchas después del destrato e indiferencia de los franceses del PSG. Anoche, de alguna manera, entendió que tiene todo el apoyo para seguir hasta el próximo Mundial.

Los primeros en hacer levantar al público fue la banda platense Los Totora, que con un mini recital de seis temas dejó el estadio en estado de ebullición. “Márchate ahora” para la despedida y un grito ruidoso de “dale campeón”. A esa altura de la tarde el estadio estaba en un 90 por ciento.

Antes y después de los platenses y de los otros shows fueron sucediéndose diferentes DJ’s (Fer Palacio fue el que más se destacó), siempre con música en formato de cumbia, reggaeton, trap y todos los hits que uno se pueda imaginar, de ahora y unos 10 años para atrás. El sonido del Monumental, hay que decirlo, es el mejor de todo el país. Excelente.

Puntualmente fue el turno de La T y la M de la mano de su tema que tanto pegó durante el Mundial. Al momento que el dúo de cumbia estaba tocando llegó el plantel argentino al Monumental y cuando los hinchas vieron a los jugadores por la pantalla del estadio estallaron. Primero con Scaloni, luego con Enzo Fernández y por último un griterío infernal cuando se vio a Lionel Messi. Y la frutilla del postre: Dibu Martínez, el héroe que nadie esperaba y terminó de consolidar en Doha.

Pellegrino, de Estudiantes, en River con sus excompañeros Gomez, Seoane, Fernández y Garayalde / EL DIA

En ese orden fue el cariño de los hinchas. Al capitán, por supuesto, admiración total y un amor ahora sí generalizado y para toda la vida. El entrenador se ganó un respeto no imaginado hace un año atrás. Y el arquero es el preferido de casi todos, por sus atajadas y por el modo descontracturado de afrontar la vida.

Ya con el clima bien caliente subieron al escenario de la Belgrano el conocido hincha Tula y Fernando Romero, que le puso la letra a la canción “Muchachos” de La Mosca. Dejando en claro que lo suyo no es el canto, gritó con el alma la letra que emocionó a todos los argentinos durante el mes y pico que duró el Mundial. Y en el entretiempo, Wos hizo “Arrancármelo”, su tema que quedó identificado con la Scaloneta en Qatar.

EL INGRESO, LENTO Y MUY CONTROLADO

Fuera del círculo principal, es decir de la avenida Libertador para afuera o en la zona de Palermo hubo un show total de venta ambulante. De todo. No hubo un sólo souvenir no oficial que no tuviera lugar. Desde llaveros de la copa del mundo o con la imagen de todos los jugadores, pasando por remeras, camisetas, toallones y toallas, banderas, gorros y “pilusos”, tazas, pósters… El crisol de productos fue interminable y la exigencia a los “padres” que llevaban a sus hijos de comprar un recuerdo.

También fue la zona de los osados que buscaron ingresar a como diera lugar, los que vendían entradas de reventa y los más queridos por los hinchas: los vendedores de cervezas, gaseosas, agua, sanguchitos de salame y queso y de milanga. Estos últimos la pasaron mejor en la salida que al ingreso, ya que dentro del estadio Monumental los precios no estaban, precisamente, muy accesibles. No menos de 2 mil pesos para un vaso de bebida fresca y un sandwich pequeño. Pero entre tanto precio descolocado vendían por 6400 pesos una picada “comen 4” y por seis manguitos 20 piezas de sushi.

Un trapo eterno: messi y la Copa del Mundo que tanto soñó / Twitter

El público fue ingresando desde las 15:30. Impresionante la cantidad de hinchas que llegaron temprano para evitar problemas y estar adentro del predio lo más rápido posible. No fue sencillo eso, porque por todos los accesos para las plateas Belgrano y San Martín, o las tribunas Sívori y Centenario los cacheos hicieron lento el ingreso. Entre tres y cuatro controles por sector, siendo más complejos los que lo hacían por las calles Udaondo, Lugones o Figueroa Alcorta. Con paciencia y unos 45 minutos promedio los afortunados de tener entradas oficiales pudieron ir sorteando los controles hasta su lugar. Varios se vieron impedidos cuando el scáner del código QR de la entrada se ponía de color rojo. Se vieron escenas tristes y dramáticas con familias enteras teniendo que retroceder. No importaba en ese momento la explicación que sea.

No hubo en todo el estadio banderas de clubes de fútbol. Sí varias argentinas con la palabra “River” pero no se mezclaron colores entre el celeste y blanco. Y unas pocas con localidades y provincias. Por ejemplo de “Mar del Plata”, “Villa Fiorito”, “Florida”, “Tandil”, “Solano”, “Garin”, “Quilmes”, “Berazategui”, “Villa Lugano”, “Ezeiza”, “Monte Grande” y “Río Cuarto”.

Se estima que de los 83 mil hinchas presentes unos 20 mil fueron de protocolo. Tanto la AFA como la Liga Profesional tuvieron tickets para repartir, lo mismo que las muchas empresas que auspician a la Selección.

La escena que más se repitió anoche en el Monumental fue el de la familia. Papá, mamá y niños con camisetas argentinas. Totalmente diferente a la fotografía de cualquier partido de un equipo de fútbol. Menos ruido y “aguante” en la previa y un clima de menor rivalidad. La fiesta de los campeones fue total. Tres meses después de la epopeya en Qatar tuvieron el esperado, merecido y emocionante festejo con los fanáticos.

Los Totora le pusieron música y ritmo a una fiesta inolvidable / Twitter