La escalofriante experiencia paranormal que vivió Jimena Barón

Jimena Barón vivió una experiencia paranormal que le afectó en todos los sentidos este fin de semana. Ocurrió en la casa de una amiga que, por suerte y para la incredulidad de los presentes, tenía cámaras de seguridad y logró captar los hechos.

El episodio se hizo conocido durante este sábado por la noche. La actriz y cantante estaba junto a su pareja en la casa de una amiga.

Se encontraba tomando algo entre amigos cuando, de la nada, saltó asustada de la silla, miró para atrás y no vio nada. Desde ese punto, todo se tornó terrorífico para ella y para quienes la acompañaban.

Gracias a las cámaras de seguridad de la dueña de casa, se pudo observar el momento exacto en que Jimena Barón salta de la silla asustada pero no hay nada detrás. Sin embargo, al hacer zoom a la imagen lograron dar con lo que, posiblemente, haya sido la razón de su miedo.

Cómo compartió en sus redes sociales, la sensación de que la habían empujado desde atrás y tocado la espalda era real. En las imágenes con acercamiento se visualizan, sobre uno de sus hombros unos dedos y del otro, una silueta.

“Pensé que era Matías (su pareja) haciéndome una jodita”, confesó Jimena Barón a sus fanáticos, con la esperanza de no creer en un suceso paranormal. “No se ve nada en el video más que mi sobresalto porque juro que me tocaron la espalda fuerte”, agregó tras contar que fue ella quien pidió “chequear después”.

“Veo unos dedos en mi hombro y una silueta de un niño atrás. No sé qué más decir ni pensar pero sí veo dos manos agarrándome antes de pararme asustada”, sumó.

Finalmente, al terminar la reunión entre amigos, regresó a su casa aún consternada con lo que vivió. Para mantenerlos informados a sus seguidores preocupados comentó: “Trato de pensar cosas lindas porque no creo encontrar mucha explicación. Creer o reventar. Fue realmente raro. Espero dormir bien y lamento si les dio miedo”.

Cómo era de esperar, no pudo descansar debidamente y tuvo muchas pesadillas gracias a la sugestión y el miedo que aún permanecían bien presentes. “Limpié la casa, pedí protección y estar tranquila. Si alguien tiene información que pueda servirme, los leo. Son esas cosas que, si no te pasan, no las terminás de creer y si te pasan, no tenés otra que creer y no tener miedo”, concluyó.