El cambio climático y su influencia en la propagación de nuevas enfermedades

Las consecuencias de la crisis ambiental ya son palpables. Las prolongadas olas de calor que azotaron al país este año acompañadas por una fuerte humedad hicieron que el clima de Argentina cobre por momentos características tropicales, algo que mantiene en vilo a los expertos ya que podría generar las condiciones propicias para el desarrollo de enfermedades e infecciones.

El aumento de la temperatura no es algo nuevo, es un fenómeno que se viene dando de manera paulatina desde hace años en todo el territorio Argentino. Pero este verano, según indicaron desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en la zona central del país se alcanzaron máximas que en otra época eran típicas del norte.

Si bien, este año fue muy particular por el fenómeno de La Niña que produjo una sequía sin precedentes, la verdad es que los especialistas aseguran que en el último tiempo tanto en la región pampeana como en el litoral han aumentado los niveles de humedad y -sin contar la última temporada- la tendencia marcó un incremento en las precipitaciones durante los últimos 60 años.

Estos cambios no son inocuos y sus consecuencias van más allá del malestar que se pueda padecer o los inconvenientes propios del calor. Es que las nuevas condiciones climáticas son el caldo de cultivo perfecto para la circulación de virus y bacterias, cuya vida en parte depende de la temperatura, y eso encendió la alarma de las autoridades sanitarias.

Los insectos y las enfermedades

Tal como se explicó anteriormente los cambios vinculados al clima y al ecosistema favorecen a la propagación de ciertos insectos por lugares en los que no eran habituales. Esto sucedió con el mosquito transmisor del dengue, que en el último tiempo se expandió geográficamente a diferentes zonas, y se llegaron a detectar casos autóctonos en la provincia de Córdoba.

Además del dengue, el ex jefe del Servicio de Medicina Tropical y Medicina del Viajero del Hospital Muñiz, señaló que se debe trabajar con precaución y extender la vigilancia sobre el mosquito anopheles, el transmisor de la malaria. Si bien aclaró que aún no se han registrado casos, no debe descartarse que aparezcan como consecuencia del cambios hacia un clima más tropical.

En ese sentido, el especialista indicó que otro insecto al cual se le debe prestar atención es al culex, transmisor de la fiebre del nilo occidental y de la encefalitis de San Luis. Es que, si bien aún no es algo que genere una preocupación generalizada, ya se detectaron algunos casos aislados por lo que consideró que “hay que prestar atención a los vectores que están en el norte del país y considerar la posibilidad de que lleguen al centro”.

Las garrapatas es otra de las especies a las cuales observar de cerca según el médico. Aunque aún no está claro si su propagación está relacionada o no al cambio climático, el especialista sostuvo que “hoy somos más conscientes de las enfermedades transmitidas por garrapatas, y el hombre por el crecimiento de las ciudades, la deforestación y el cambio en el uso de la tierra, se está acercando más a ellas”, manifestó y agregó que pueden transmitir bacterias como las Rickettsias, que en ocasiones pueden llegar a provocar una fiebre hemorrágica potencialmente mortal.

El impacto en el agua

Las consecuencias de la crisis climáticas afecta a cada uno de los componentes del ecosistema, sin importar si se trata de un ser vivo o no, y allí es donde la preocupación se dirige hacia el estado del agua.

Ante esto el investigador del Conicet, Alejandro Krolewiecki, quien se especializa en infecciones tropicales destacó que “no todas las enfermedades tropicales son transmitidas por vectores”.

En esa línea el investigador expresó que “los cambios en las condiciones climáticas también pueden impactar en el agua y el suelo”, pero intentó llevar calma al asegurar que “no alcanza con esto para el desarrollo de una infección”. Sin embargo de sumarse una serie de condiciones de vulnerabilidad podría influir en la propagación de parásitos intestinales.

Estos parásitos se alojan en los intestinos de las personas y son eliminados junto a la materia fecal, por lo que es más probable que aparezcan en lugares en los que no hay redes cloacales o los habitantes no cuentan con la infraestructura necesaria para llevar a cabo pasos de higiene básicos como lavarse las manos.

Así como ocurre con los insectos, existen distintas especies de parásitos y cada una de ellas puede generar diferentes cosas en los cuerpos de los pacientes. Pero a pesar de esta diversidad, algunos de los síntomas más comunes entre los adultos son: anemia, cansancio, malestar intestinal y diarrea. Mientras que en el caso de los niños la preocupación es aún mayor ya que pueden llegar a provocar trastornos de crecimiento.

Ante este panorama que parece desolador, los investigadores coincidieron en que aún se está a tiempo, por lo que la clave radica en prepararse mientras la situación no se ha desbordado por completo.

Es por eso que se deben redoblar los esfuerzos en las investigaciones para así comprender y controlar cualquier tipo de brote futuro. Al mismo tiempo que se trabaja en la vigilancia epidemiológica para una detección temprana de los casos antes de que los brotes sean imposibles de contener.

