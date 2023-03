Tres minutos de terror: drama, entradera y fuga en Gonnet

Momentos de angustia y temor se vivieron ayer en una vivienda de Gonnet. Una familia fue sorpendida y atacada por al menos tres delincuentes que ingresaron al domicilio y bajo la modalidad de entradera, les robaron y se dieron en solo tres minutos a la fuga.

De acuerdo a lo revelado por fuentes del caso, el terrible hecho sucedió en una casa ubicada en 13 entre 488 y 489. Allí una banda de ladrones atacó a una mujer que estaca acompañada tres, de sus cuatro hijos. Uno de ellos había salidos minutos antes junto a su esposo.

Según lo relatado ayer a la tarde a EL DIA en la puerta de su casa por este matrimonio, que solicitó no ser identificado por temor a represalías, este caso de inseguridad ocurrió “a las 8 y cuarto de la noche del viernes”.

La mujer - de 46 años- contó al respecto: “Yo recién llegaba de hacer unas compras en City Bell, entre ellas algunos regalos que tenía pensado hacer, cuando mientras estaba dentro de casa con bolsas que había bajado del coche, sentí ruidos extraños”.

Lo que jamás intuyó es que respondían a dos ladrones que saltaron el portón del frente y con los cuales quedó enseguida frente a frente. Y nada pudo hacer la mujer por evitar que ingresara un tercero, tras forcejear brevemente en la puerta de entrada.

“DAME LA PLATA”

Enseguida, escuchó de boca de uno de los asaltantes una frase pronunciada en tono imperativo y desafiante. La damnificada por el episodio, reveló que “este pibe rápidamente me dijo `dame la plata´, por lo que les entregué un pequeño ahorro que tenía a mano”.

Pero la banda, que a decir de la víctima aparentaba estar conformada por menores de edad, lejos estuvo de conformarse con la suma de dinero recibida. Y exigió más.

Estos delincuentes procuraron entonces saber por su cuenta si en el inmueble había una cantidad mayor de plata. “Antes que la descubran, preferí marcarles dónde guardaba un monto más importante de dinero”, confesó la mujer, aunque declinó precisar la cantidad de efectivo con la que escapó en total ese grupo de adolescentes.

También mencionó que al momento del atraco “me acompañaban tres hijos de 17, 14 y 9 años, de los cuales el mayor fue el único que estaba en la planta alta y al que estos delincuentes no vieron porque decidieron no subir al apoderarse del dinero que me robaron. Al resto nos juntaron en el living. Se quedaron 3 minutos”.

Aunque el botín con el que escaparon además se engrosó con “dos celulares y dos regalos que acababa de comprar en City Bell”.

La damnificada lamentó que “inclusivc se llevaron documentación personal, pese a que les pedí que me la dejaran”.