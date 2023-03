"Nadie sabe si el Gobierno llega" y "un desastre": las duras frases de Macri sobre Alberto Fernández

Luego de anunciar que no será candidato a presidente en las elecciones generales de octubre, Mauricio Macri volvió a hablar, esta vez con críticas al Gobierno nacional sobre el que dijo "nadie sabe si llega" a diciembre.

En declaraciones a Radio Mitre, y ante la consulta sobre si cree que la gestión de Alberto Fernández podrá concluir su mandato, el ex mandatario aseguró: "Nadie sabe, porque el nivel de deterioro es tan profundo. El déficit nadie lo puede calcular. Si sacamos los truquitos que aceptó el Fondo el déficit es de más de 10 puntos".

"Esto es un desastre que no se vio nunca. Le pido por favor a Massa que piense en hacer algo bueno para los argentinos, que deje el malabarismo para lograr un parche más, una avivada más", disparó también contra el ministro de Economía.

Respecto de su gestión, dijo que "ya teníamos un país en pie, un país que no importaba energía, que exportaba, que tenía un solo cambio. Este gobierno fue un golpe final para las cosas claras".

Sobre su decisión de no ser candidato, admitió que fue "muy dura" porque "internamente el ego empujaba, más gente que me decía que fuera". "Uno es humano y había tantos argumentos para decir que sí como que no. Estoy sintiendo que hay que romper con la idea de que un liderazgo salvador resuelve todo", afirmó, y trazó una comparación con el Seleccionado nacional: "teníamos al mejor del mundo, pero cada uno lo hizo suyo. Este ejemplo, para mí, representa mucho lo que está pasando culturalmente en la sociedad, nos marcó un camino. Scaloni marcó el camino de la sensatez, un tipo normal, sano. Esto es lo que necesitamos, no más personalismos".

Sobre la grieta, dijo que eso no sucede cuando "un conjunto de argentinos decidieron salirse de la cancha, que es la Constitución Nacional. Eso no es grieta, soltar 5 mil presos peligrosos, mentir las 24 horas del día, decir que Venezuela y Nicaragua son democracias, eso es salirse del sistema. Grieta sería que hubiera una discusión profunda sobre si nos alineamos con China o Estados Unidos y Europa. Lo otro es romper el sistema a un nivel que nos llevó al 50% de pobreza. Esto va en contra de la inmigración que recibimos y lleva a la emigración".

Respecto de las medidas que son necesarias, dijo que "es tiempo de coraje". "Los malos ya anunciaron que vuelven con las piedras, Moyano, Biró, que quiere seguir robando. No puede haber miedo".

También cuestionó con dureza a Cristina Kirchner al momento de hablar si creía que Alberto Fernández entregará la banda presidencial. "Esa formalidad el actual presidente la va a hacer. El no va a llegar a los niveles a los que llegó Cristina, que demuestra un problema emocional, psicológico. Ella siguió manejando los hilos durante todo mi gobierno desde atrás. Por suerte ahora ha perdido esa capacidad", afirmó. Y con relación a si el Gobierno dejaba una bomba, indicó que "salir del cepo va a ser muy costoso. Ya no hay dólares en el Banco Central. El cepo ya no sirve, va a ser un costo inicial enorme, que de vuelta va a requerir altos niveles de explicación, pero yo le tengo mucha fe al pueblo argentino".