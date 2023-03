El expresidente fundamentó la decisión: “No necesito revancha”

Unas horas más tarde de que el expresidente Mauricio Macri anunciara, ayer, en las redes sociales que no será candidato a presidente en las elecciones de 2023, brindó una entrevista en LN+ y dio detalles de la decisión. “Es un momento confuso, lleno de sensaciones encontradas”, comenzó. Y reconoció: “Lo hago convencido. Me costó muchísimo, porque el ego es muy fuerte”.

El antecesor del actual jefe de Estado evitó bendecir a uno de los candidatos de PRO; a la vez, dijo que hay que terminar con las mafias y puso como ejemplo a Moyano. También, criticó en duros términos al ministro de Economía, Sergio Massa, y planteó sobre la coyuntura económica: “En un país normal, esto ya es una híper”.

El creador del PRO consideró que le ganó una batalla al ego, habló de las dificultades que enfrentó a la hora de tomar la decisión, y expresó: “Algunos me dijeron, ‘te bajaste, te bajaron’, pero yo creo que me elevé porque tuve que pelear con esta fuerza interna una y otra vez. Obviamente, sabiendo que gané una batalla, porque la guerra al ego no se la ganás nunca, hay que estar siempre atentos”.

Sobre el momento en el que decidió no postularse, respondió: “Fue un proceso muy largo, como una especie de viaje que no terminaba nunca y todas las semanas se me repetía en la cabeza. Estuve mucho tiempo solo el año pasado y eso me hacía pensar. Hasta que me di cuenta que yo no necesito revancha”.

Durante la charla, se mostró optimista sobre el futuro del país. “Lo importante es hacer lo que es mejor para los argentinos y no lo que a mi me nace o me gustaría o por lo que uno sentiría dejándose llevar naturalmente por el ego. Creo que hay que salirse de esa búsqueda inconsciente de depositar todo en un salvador mesiánico o no, medio mago, caudillo y empoderarnos todos por lo que queremos que cambie nuestra sociedad”, dijo.

“Notaba todo el tiempo que me pedía soluciones mágicas, y no las hay, hay trabajo, pero todos tenemos que ir por el cambio”, expresó. Respecto a aquellos que están descontentos con su decisión, manifestó: “Esto va a ser mejor para todos”.