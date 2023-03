Cambios en la estructura policial en Quilmes

Las autoridades Municipales y de las fuerzas de seguridad de Quilmes</a> han consensuado realizar cambios en la estructura de la Policía</a>, con el objetivo de brindar medidas concretas y urgentes.

Según detallaron desde el gobierno local, uno de los movimientos realizados involucró la designación del comisario Martín Cancelo al frente de la comisaría Quilmes</a> Segunda de Bernal, ubicada en 25 de Mayo 87.

Por otro lado, la subcomisaria Mariana Escarlón se hizo cargo de la seccional Cuarta de San Francisco Solano. Según detallaron medios locales, la efectiva posee una extensa formación en materia de seguridad ciudadana.

En esta línea, el comisario Juan José López es el nuevo comisario de la Comisaria Quinta; y el comisario Sergio Aldecoa se convirtió en el nuevo jefe de la seccional Sexta de Ezpeleta, asentada en Cuenca 5050.

Finalmente, el subcomisario Rodrigo Pereyra se hizo cargo de la comisaría Séptima, sita en calle Pampa y 172 del barrio IAPI, de Bernal Oeste, para hacerle frente a la situación criminal de la zona.

La web de la provincia de Buenos Aires permite denunciar diferentes delitos. Va desde Robo y hurto de vehículo completo a cuatrerismo. También permite denunciar robo/hurto domiciliario; robo y hurtos otros; narcotráfico; violencia familiar o de género; corrupción policia</a>l; robo de celular; daños; comercio ilegal de autopartes; juego clandestino o apuestas ilegales; picadas; y delitos contra la integridad sexual.

Además, se puede denunciar desde el celular, descargando la aplicación «Mi Seguridad» desde las tiendas de Android y iOS. Esta herramienta es muy útil para denunciar delitos y garantiza que se registren los hechos delictivos que conforman el «mapa del delito» de la ciudad.

Si bien el sistema de denuncias web no reemplaza la denuncia tradicional en la comisaría, es una opción válida y efectiva para aquellas personas que no pueden o no quieren ir a la comisaría para realizar su denuncia.