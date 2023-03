La reacción en la interna del Frente de Todos: hubo pedidos de “bajarse”

Si la decisión de Mauricio Macri de no competir en las próximas elecciones puede servir para ordenar candidaturas en Juntos por el Cambio, en el Frente de Todos no hizo más que patear el hormiguero y recrudecer la interna de cara a las PASO. Porque mientras en el entorno del presidente, Alberto Fernández, se convencían de que el anuncio del fundador del PRO podría favorecer a los candidatos “moderados” y -como en un juego de espejos- alentar también a Cristina Kirchner a bajar definitivamente cualquier postulación, en el kirchnerismo duro salieron a reclamar abiertamente que el mandatario “imite” la “buena” decisión de Macri.

“Desde el punto de vista estratégico electoral de su espacio, la decisión de Macri es buena”, valoraron en La Cámpora, y destacaron: “Es importante que una persona se corra para reordenar el espacio político, más cuando sabe que su posición genera dificultades internas para poder lograr ese ordenamiento. Esto es un gesto que debería imitar Alberto”.

Según el análisis que hicieron circular en la agrupación creada por Máximo Kirchner, “Macri no se bajó de una candidatura de 30 puntos como la que resignó Cristina Kirchner, sino que se bajó de una candidatura de un triple empate con Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta” y distinguieron que “él no actúa en espejo con Cristina, no se baja porque Cristina se baja, se baja porque no le alcanza”. Agregaron que “(Macri) no mide, como tampoco mide Alberto”, apuntando con un mismo disparo al expresidente y al actual mandatario.

Para el kirchnerismo duro, la tenacidad de Alberto Fernández en querer ir a una PASO dificulta el reordenamiento interno del Frente de Todos. Por el contrario, creen que la renuncia de Macri facilita la estrategia de Juntos por el Cambio y por eso insisten en que el Presidente imite ese gesto.

lo que piensan en la Rosada

Otra visión tienen en la Casa Rosada, donde aseguran que el anuncio del líder del PRO favorece la competencia oficialista. “Ahora está claro que en ambas coaliciones va a haber una PASO”, dijeron colaboradores del jefe de Estado que se enteró del mensaje de Macri a mitad de camino entre República Dominicana y Nueva York, antes de encontrarse en Washington con el presidente estadounidense Joe Biden.

En el entorno del Presidente buscaron aferrarse a una idea de orden que en el oficialismo no parece estar tan clara y aseguraron que “si Macri era candidato, tomaba más fuerza que Cristina Kirchner también lo fuera”, dando por sentado que el nombre de la Vicepresidenta tampoco aparecerá en ninguna boleta.

Cuentan que en pleno vuelo a Nueva York, Fernández insistió en que ningún socio del oficialismo puede condicionar a otro ni pedirle que se baje, como le exigen en La Cámpora.

De manera que el Presidente sigue firme en su postura de ir a una PASO, convencido de que, sin Macri entre los candidatos, la moderación -de la que se jacta- ganará terreno en los comicios de octubre. “La discusión electoral se corre al centro, los extremos tienen fuerza necesaria para condicionar, pero no para encabezar”, fue la respuesta del albertismo al sector del kirchnerismo que le reclama hacer “lo mismo que Macri” y “dejar de lado la mezquindad que sigue perjudicando al espacio, que hoy tiene una mala imagen en la gente”.

En el massismo, por último, no le pidieron a Fernández declinar su candidatura, pero sí que acelere una definición: “Esto arrincona al Presidente a definir si va a ser o no candidato”, coincidieron cerca del tigrense, que hasta ahora cuenta con el respaldo de Cristina Kirchner y La Cámpora para una eventual postulación a la Presidencia.

Y si de internas se habla, Grabois dijo que “jamás apoyaremos a Massa”.