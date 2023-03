VIDEO.- Jey Mammon rompió el silencio: "Tuve una relación con Lucas"

Jey Mammon enfrentó las acusaciones y las denuncias por abuso sexual de menores a través de un video en sus redes sociales. El músico negó los cargos pero admitió haber tenido una relación con Lucas Benvenuto.

“Yo no violé, no abusé, no drogué a ninguna persona jamás. Nunca en mi vida lo hice ni lo haría ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente”, comenzó el descargo que rápidamente se hizo viral.

“Estamos hablando de un nene de 14 años. A Lucas lo conozco. Lo conocí el 25 de abril del 2006. Dice que me vio en la fiesta y que tenía 14 años. En esa fiesta, él tenía 16. Ahí nos conocimos e intercambiamos palabras. Hay testigos, hay videos. Se puede probar lo que estoy diciendo”, argumentó.

Luego, confesó haber tenido una relación con el denunciante que duró casi diez años. En el video que grabó en su casa, se refirió al tuit que se viralizó donde decía que tenía ganas de “volver con mi ex”, con fecha del 22 de diciembre del 2011.

En ese momento, aseguró, Lucas “tenía 19 años”. “No pongo abajo de la alfombra el vínculo que tuve con él. Íbamos de la mano por la calle, no besábamos en la calle. Duró hasta sus 25, con idas y venidas y desde el día 0 fue un vínculo de amor, de contención, de consentimiento. Nada más alejado de violación, de abuso, de drogarlo, nada de eso”, siguió.

Respecto a esto, repitió que era mentira: “Necesito negarlo todo el tiempo porque me hace mierda cada vez que lo escucho. Sumado al tema de la edad, que lo vuelvo a decir, tampoco es cierto”.

“Entiendo que Lucas necesita sanar su historia pero no acusándome a mi de cosas que no son ciertas, que no hice. Necesito recuperar mi vida”, cerró antes de pedir que se lleve adelante “el juicio a la verdad” con los elementos que están dispuestos para revertir “el daño que me están haciendo”.