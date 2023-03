"No hay nada de qué esconderse": Jey Mammon reapareció y dio su versión

"No hay nada de qué esconderse cuando no hay nada que esconder", expresó Jey Mammon, en medio de las repercusiones por la denuncia de abuso a un menor de edad, en un diálogo que mantuvo con el periodista Ángel de Brito, según reveló este hoy en su programa "Los Ángeles de la Mañana" (LAM) que se emite por EL TRECE.

De Brito aseguró que mantuvo un diálogo con el actor implicado en la denuncia formulada por Lucas Benvenuto, quien dijo que fue abusado por Mammon cuando era menor de edad. El caso llegó a la Justicia y en 2021 el sospechoso fue sobreseído. Pero el pasado miércoles el asunto volvió a tomar estado público a partir de nuevos señalamientos por parte del denunciante.

Al día siguiente, Jorge Rial mostró el expediente y ese material llamó la atención de De Brito, quien anoche mantuvo una charla privado con Mammon.

“Le pregunté cómo fue el tema y les voy a leer textual lo que me respondió. Más allá de que me pidió que no dijera que hablé con él. Poco me importa su pedido”, dijo De Brito en LAM.

"Miente en la edad’, fue una de las cosas que me dijo”, reveló de periodista. Y siguió ventilando sobre lo hablado: “Todos los mensajes iban con repreguntas mías que no tuve respuestas. A pesar de que lo conozco de cumpleaños, de haber compartido años de programas, charlas. Vino miles de veces a LAM y hasta presentó un novio en el programa. Hemos hablado miles de veces de temas privados.

También sostuvo que el acusado dijo lo siguiente: "Nunca jamás me habló de un novio de 14 años, porque obviamente no hubiese seguido esa charla. Nunca jamás me habló de una denuncia de extorsión, que todavía no apareció y él, muy mal asesorado, la pone en un comunicado”.

Mammon le reveló que “la denuncia apareció mientras yo hacía Los Mammones en América. Estoy muy mal y no estoy viendo nada de todo lo que dice".

De Brito contó que con Jay Mammon tenía planeado ir juntos a la fiesta de casamiento de Lizy Tagliani, ese mismo jueves a la noche, en medio de los ecos por las declaraciones de Benvenuto. “Estábamos organizando una combi para ir hasta Berazategui con El Chato Prada, Fede Hoppe, con Paula Chaves, y finalmente ese plan no se hizo. Yo había hablado con él el domingo después del debut de La Peña para felicitarlo”, afirmó.

“Después me dijo ‘No hay nada de qué esconderse cuando no hay nada que esconder’, pero se escondió”, reveló de Brito.

“En otro momento me dijo que habían filtrado su número y que no podía usar su teléfono. Ahí sentí que ya no quería hablar más y que sólo eran excusas”, agregó el conductor, que luego confirmó que era cierto que le habían viralizado el número. “Pero si vos querés hablar con alguien agarrás otro teléfono y llamás. Porque sé que desde el jueves hasta ahora estuvo hablando con Burlando por ejemplo. Y con otros amigos de él”.

“También me agregó que iba a hacer el programa el domingo. Acto seguido a la tarde Telefe lo echa porque si bien no lo despidieron, el canal habló con él y consensuaron que no fuera. Obviamente no hay vuelta atrás en lo laboral y en otros trabajos suyos como publicidades y el disco que había grabado”, analizó el periodista. Y cerró contando el ambiente que se vive en el canal líder. “La empresa bajó línea y le hizo un pedido a los conductores del canal. En el casamiento de Lizy, Jesica Cirio estaba espantada y no sabía cómo iba a hacer el programa el domingo. Todavía no se había determinado que estuviera Georgina”, reveló.