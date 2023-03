Berni: "Si Néstor se levantara de la tumba sacaría a Alberto a patadas en el orto"

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, volvió a criticar al presidente Alberto Fernández al calificarlo de "ingrato", al tiempo que aseguró que si Néstor Kirchner viviera "lo sacaría a patadas en el orto".

En declaraciones al canal TN, Berni renovó sus cuestionamiento contra el jefe de Estado, a quien desde hace tiempo viene cuestionando varias veces en muy duros términos. "Un hombre al que se le murió su mejor amigo, que era Néstor, y maltrató como maltrató a su viuda, me parece que es un ingrato", aseguró Berni. "Uno no puede pedir en la política que haga algo distinto de lo que puede hacer en su vida privada", agregó.

Además de afirmar que "Alberto Fernández le hizo un daño tremendo al peronismo", y que "su llegada fue un golpe muy bajo", pidió "no olvidar, si no nos termina pasando esto".

"¿No dijo en off que quería terminar con 20 años de kirchnerismo? En off hablan los traidores. Me parece que tratar de acabar con el legado de la persona que le dio la oportunidad de ser algo más que un vendedor de autos usados es de ingrato. Si Néstor se levantara de la tumba, sacaría a unos cuantos a patadas en el orto", agregó. Y al ser consultado si eso incluía a Alberto Fernández, Berni fue contundente: "No tengas ninguna duda".