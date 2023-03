María Onetto: se apagó la llama de una sensibilidad única

Ayer se llevó a cabo una reunión para la prensa de la serie sobre la vida de Ringo Bonavena: allí se había anunciado hace algunos días la presencia de María Onetto, que interpreta a la madre del boxeador en la serie de Star+. La emblemática actriz no estaba presente, sin embargo. Hacía varios días, se supo más tarde, no podían contactarla: producto de la incomunicación, sus más cercanos se preocuparon y enviaron personal policial a su domicilio de Palermo, donde ayer fue encontrada sin vida.

Durante la pandemia, Onetto, de 56 años, había hablado con EL DIA en el marco del estreno de un unipersonal basado en el texto de David Foster Wallace, “La persona deprimida”, una obra que de forma descarnada retrataba la depresión. Entonces, la intérprete recibida de psicóloga, pero que nunca ejerció, se había confesado “hija de una madre depresiva” y “conocedora de la dinámica de la depresión”.

Según trascendió ayer, conocida la noticia de su muerte, en los últimos tiempos ella misma venía atravesando un cuadro depresivo luego de la muerte, justamente, de su madre. Se supo que no contestaba el teléfono, aparentemente, desde el lunes, lo que encendió las alarmas de sus allegados, que se comunicaron finalmente con la policía.

La súbita muerte de una de las más talentosas artistas del medio, causó estupor en el mundo del espectáculo: Onetto se encontraba plena y activa, y además de rodar la serie de “Ringo” había interpretado en el teatro el año pasado, la puesta que se realizó en el Teatro San Martín de “Bodas de sangre”, basada en el emblemático texto de Federico García Lorca y dirigida por Vivi Tellas. En diciembre, había realizado la última función de “Valeria Radioactiva”, obra escrita y dirigida por Javier Daulte, que hablaba de una enfermedad incurable y de la muerte y la vida.

El teatro fue la casa de Onetto, pero mostró su extrema sensibilidad interpretativa también en cine y televisión: aclamada por su labor en la película “La mujer sin cabeza” de Lucrecia Martel, reconocida popularmente por su trabajo en la telenovela “Montecristo” (que le valió dos premios Martín Fierro como Actriz de Drama y Revelación) y con un ACE por el protagónico en la obra “Potestad”, de Eduardo Pavlovsky, el camino de Onetto encadenó reconocimientos.

CARRERA ILUSTRE

Nacida el 18 de agosto de 1966, empezó a estudiar psicología recibiéndose a los 21 años y con su flamante título viajó a Europa sin descubrir que su destino era ser actriz Al regresar a Buenos Aires, retomó las clases de teatro que había comenzado con Hugo Midón y, asistió al Sportivo Teatral, el taller de teatro de Ricardo Bartís, un momento que marcó un antes y un después en su vida.

Desde que empezó a tomar clases con Midón hasta que se empezó a desarrollar el deseo pasaron unos 13 años, pero luego inició un camino incansable que la llevó a trabajar en numerosas obras, como “La escala humana”, “Sonata de otoño”, “Almas ardientes”, “La gaviota”, “Raspando la cruz”, “Faros de color”, ”Donde más duele”, “La casa de Bernarda Alba” y “Nunca estuviste tan adorable”. También mostró su talento en “La Muerte de un Viajante”, “Un Dios Salvaje”, “Personitas”, “Los hijos se han dormido”, “Los corderos” y “En lo alto para siempre”.

La pandemia impuso un impasse, aunque de todos modos se las arregló para seguir en actividad en una época donde “uno se pregunta qué es lo que puede dar: no somos trabajadores esenciales, nos lo dicen cada cinco minutos, cada cinco minutos sabemos que somos los últimos que vamos a volver, y entonces también te angustia no poder dar, no poder compartirte”.

La tristeza había sido parte de su cuarentena en soledad total, como para todos, aunque, afirmaba, también había hecho “muchísimos descubrimientos, situaciones donde uno se reconoce que estaba en tiempos más alienados, más automáticos”. En aquellos días donde debía estar partiendo a España para mostrar “Valeria Radioactiva”, terminó realizando “La persona deprimida” para la pantalla virtual. “Me orientó mucho una pregunta que leí de un astrólogo: ¿nuestras vidas solo tienen sentido cuando se confirman nuestros planes? Y me di cuenta que no: yo quiero vivir con sentido mi vida aun sin estar haciendo lo que mejor hago, que es actuar”, decía entonces.

Tras la pandemia, Onetto retomó la actividad sobre tablas para sostener “Valeria radioactiva”, de Javier Daulte, en Espacio Callejón; desde septiembre último encabezó la versión de “Bodas de Sangre” en el San Martín con dirección de Vivi Tellas; y asumió también el unipersonal “La mujer deprimida” que abrió la octava edición de Nevadas Escénicas, el Festival Internacional de Artes Escénicas de Bariloche en noviembre pasado.

También trabajó en las series “Maradona Sueño Bendito” y la mencionada “Ringo”, para la pantalla chica, donde ya había brillado en producciones como “Vientos de agua”, “Mujeres asesinas”, “200 años”, “”Trátame bien”, “23 pares”, “Televisión por la inclusión”, “Mi hermano es un clon”, “En terapia”, “La celebración”, “Estocolmo” y “12 casas”.

LOS ADIOSES

La muerte de la artista fue informada en la tarde de ayer por la Asociación Argentina de Actores con un texto en redes sociales que señaló: “Con gran dolor despedimos a nuestra afiliada, la querida actriz María Onetto. Nuestras sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos”.

Minutos después de la noticia, las redes se vieron invadidas de mensajes de conmoción, emoción y despedida para Onetto, de parte de colegas y admiradores.

“María Onetto. Enorme, enorme actriz. No puedo creer despedirte. Hermosa persona...Q.E.P.D”, escribió la periodista Marcela Coronel, mientras que Marcela Godoy manifestó: “María querida, verte en el escenario era mágico. ¡Qué gran actriz! Qué tristeza inmensa... Se te va a extrañar Descansa en paz”.

“¡Ay por Dios que tremenda noticia! Qué tristeza”, escribió Mercedes Funes en Twitter, donde también se expresó Gonzalo Heredia: “Qué pena lo de María”. También la despidió en las redes Darío Barassi: “Qué triste noticia. Un animal actoral, divina. Que en paz descanse”.

Luis Bremer recordó a Onetto con unas palabras de ella a raíz del compromiso político y social que tenía la actriz, que militó a favor de la Ley por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y que no dudó en manifestar su apoyo a Cristina Fernández.

Sin embargo, ninguna despedida fue tan sentida como la de su colega y amiga Mirta Wons, quien, en sus redes sociales, aseguró: “Hay personas que no deberían morir jamás. María Onetto adorada. ¿Cómo seguir todo esto sin vos? Maestra, compañera, vecina en alguna época. Tus gestos. Tu nobleza. Tu mirada. Tu poesía. Tu mirada aguda otra vez. Y verte actuar. No puedo pensar el teatro sin vos”.