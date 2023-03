Walter "Alfa", un ex Gran Hermano al que le ofrecieron cargos políticos: cuál fue su respuesta

El juego de Gran Hermano terminó, pero quienes ingresaron a la casa más famosa del país, siguen sus vidas con mucha actividad en los medios y en redes sociales. Como es el caso de Walter "Alfa", quien a pesar de dar cuenta que "conoce" a varios famosos, ahora parece que se le abrieron nuevos caminos.

En una entrevista que realizada a "La Nación +", el ex "hermanito" confesó que le ofrecieron cargos políticos al salir de la competencia: "Estoy en contra de todo lo que es la política. Yo salí de Gran Hermano y me ofrecieron puestos políticos y a todo el mundo les dije que no".

En esta misma línea, contó hacia donde apuntaban con la propuesta: "Me dijeron para ser candidato a concejal, para el partido tal o para el otro. De un montón de partidos que no vienen al caso”.

A su vez, sin pelos en la lengua, "Alfa" remarcó: “La política acá se toma en broma y estás administrando la plata de todo el mundo. Desde que tengo uso de razón que escucho que estamos en crisis y que tenemos un plan para salir. Pero si el plan hubiera funcionado, si el bombo y el piquete sirvieran, hoy seríamos Alemania o un país del primer mundo”.

Por último, entre otras tantas consultas, uno de los jugadores del reality que fue cuestionado pero también querido por la gente, manifestó: "Soy un personaje que salió a la luz por lo que hablé y dije en Gran Hermano. Eso no me hace apto para tener un puesto político de ninguna manera”.